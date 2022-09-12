***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.09.2022 13:52
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Fırat Baran 24.05.2017 2015-Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür 2006-2015 Ünlü Menkul Değerler A.Ş. - Müdür 16 SPL Düzey 3 ve Türev Ürünler Lisansları
Cüneyt Yüngül 07.06.2022 2022- Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.- Genel Müdür 2014 - 2021 NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.- Yatırım Yönetimi Müdürü 19 SPL Düzey 3 ve Türev Ürünler Lisansları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062316
BIST
15:143.627
En Yüksek
|Değişim
|: 2,99%
|| 105,24
|Açılış
|: 3.558
|
|Önceki Kapanış
|: 3.521
|
3.649
En Düşük
3.544
15:1418,2458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0111
|Açılış
|: 18,2930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2564
En Düşük
18,2080
15:1418,5098
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1937
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,6033
En Düşük
18,3348
15:141.016,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 9,31
|Açılış
|: 1.016,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,11
|
1.016,77
En Düşük
1.003,07
BIST En Aktif Hisseler15:14
|RODRG
|33,22
|8.674.353
|% 10,00
|
|CMENT
|61,70
|1.755.123
|% 9,98
|
|YONGA
|28,68
|436.338
|% 9,97
|
|VAKBN
|14,24
|526.231.314
|% 9,96
|
|KLNMA
|22,96
|5.043.210
|% 9,96
|
|ASUZU
|294,30
|484.876.809
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,66
|1.330.352
|% -10,00
|
|BRKO
|2,23
|630.591
|% -7,08
|
|BRMEN
|3,30
|718.234
|% -6,52
|
|EMNIS
|46,88
|24.020
|% -6,20
|
|AKBNK
|17,15
|9.626.153.971
|% 7,73
|
|ISCTR
|12,56
|8.768.490.225
|% 0,96
|
|YKBNK
|9,64
|6.278.910.907
|% 5,59
|
|EREGL
|33,36
|5.716.042.730
|% 2,77
|
|ASELS
|31,92
|5.518.239.421
|% 8,87
|
|EKGYO
|5,31
|4.088.550.373
|% 3,91
|
|ISCTR
|12,56
|8.768.490.225
|% 0,96
|
|YKBNK
|9,64
|6.278.910.907
|% 5,59
|
|AKBNK
|17,15
|9.626.153.971
|% 7,73
|
|KRDMD
|15,17
|3.531.098.609
|% 6,38
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2315
|18,2458
|% 0,06
|
|Euro
|18,5052
|18,5098
|% 1,06
|
|Sterlin
|21,2723
|21,3790
|% 0,96
|
|Frank
|19,0881
|19,2031
|% 0,90
|
|Riyal
|4,8396
|4,8639
|% 0,03
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.732
|13,90
|
|Altın Gr.
|1.016
|1.016
|8,94
|
|Cumhuriyet
|6.779
|6.881
|37,00
|
|Tam
|6.823
|6.871
|42,00
|
|Yarım
|3.325
|3.357
|19,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.680
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,46
|19,49
|0,63
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,43
|0,36
|
|B. Petrol
|93,59
|93,59
|0,75
|
Seans Raporu
15:14
daha fazla
-
15:29XU100
Endeks 3, 628 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 04 üstünde . İşlem hacmi 89, 147.00 milyon TL de
-
15:28YONGA
Yüzde 9.97 oranında artışla 28.68 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 214 adet işlem
-
15:27PSGYO
Yüzde 5.88 oranında artışla 4.50 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 855, 643 adet işlem
-
15:25AKCNS
Yüzde 7.56 oranında artışla 33.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 458, 928 adet işlem
-
15:24
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, BIMAS, FROTO