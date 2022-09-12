***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.09.2022 13:53
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Fırat Baran 23.06.2020 2011-Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi, Müdür 13 SPL Düzey 3 ve SPL Türev Araçlar Lisansları
Cüneyt Yüngül 07.06.2022 2022- Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 2014 - 2021 NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.- Yatırım Yönetimi Müdürü 19 SPL Düzey 3 ve SPL Türev Araçlar Lisansları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062317
BIST
13:553.630
En Yüksek
|Değişim
|: 3,07%
|| 108,21
|Açılış
|: 3.558
|
|Önceki Kapanış
|: 3.521
|
3.645
En Düşük
3.544
13:5518,2599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0252
|Açılış
|: 18,2930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2599
En Düşük
18,2080
13:5518,4961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1800
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,6033
En Düşük
18,3348
13:551.013,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 5,89
|Açılış
|: 1.013,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,11
|
1.013,29
En Düşük
1.003,07
BIST En Aktif Hisseler13:55
|RODRG
|33,22
|8.086.525
|% 10,00
|
|UFUK
|69,95
|1.510.011
|% 9,98
|
|YONGA
|28,68
|346.770
|% 9,97
|
|ASELS
|32,24
|4.920.703.866
|% 9,96
|
|HALKB
|15,13
|2.047.029.912
|% 9,96
|
|ASUZU
|294,30
|479.750.986
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,66
|307.488
|% -10,00
|
|EUKYO
|4,23
|3.375.458
|% -4,73
|
|UZERB
|37,64
|130.703
|% -4,66
|
|DOGUB
|9,20
|4.890.203
|% -4,56
|
|AKBNK
|17,43
|8.065.781.212
|% 9,48
|
|ISCTR
|12,88
|6.613.936.218
|% 3,54
|
|YKBNK
|9,76
|5.266.687.701
|% 6,90
|
|EREGL
|33,42
|4.990.877.785
|% 2,96
|
|ASELS
|32,24
|4.920.703.866
|% 9,96
|
|EKGYO
|5,31
|2.999.904.071
|% 3,91
|
|YKBNK
|9,76
|5.266.687.701
|% 6,90
|
|ISCTR
|12,88
|6.613.936.218
|% 3,54
|
|AKBNK
|17,43
|8.065.781.212
|% 9,48
|
|KRDMD
|15,20
|3.063.403.148
|% 6,59
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2265
|18,2599
|% 0,14
|
|Euro
|18,4871
|18,4961
|% 0,98
|
|Sterlin
|21,2459
|21,3524
|% 0,84
|
|Frank
|19,0321
|19,1468
|% 0,61
|
|Riyal
|4,8401
|4,8644
|% 0,04
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.729
|10,75
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|5,58
|
|Cumhuriyet
|6.769
|6.871
|27,00
|
|Tam
|6.800
|6.848
|19,00
|
|Yarım
|3.314
|3.346
|8,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.675
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,25
|19,27
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|11,28
|11,30
|0,23
|
|B. Petrol
|93,85
|93,85
|1,01
|