***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarCüneyt Yüngül 07.06.2022 2022- Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.- Genel Müdür 2014 - 2021 NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.- Yatırım Yönetimi Müdürü 19 SPL Türev Araçlar ve Düzey-3 LisansıFırat Baran 22.01.2020 2015-Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür 2006-2015 Ünlü Menkul Değerler A.Ş. - Müdür 16 SPL Türev Araçlar ve Düzey-3 Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062324BIST