***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.09.2022 13:57
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Cüneyt Yüngül 07.06.2022 2022- Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.- Genel Müdür 2014 - 2021 NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.- Yatırım Yönetimi Müdürü 19 SPL Türev Araçlar ve Düzey-3 Lisansı
Fırat Baran 22.01.2020 2015-Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür 2006-2015 Ünlü Menkul Değerler A.Ş. - Müdür 16 SPL Türev Araçlar ve Düzey-3 Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062324
BIST
14:263.643
En Yüksek
|Değişim
|: 3,45%
|| 121,32
|Açılış
|: 3.558
|
|Önceki Kapanış
|: 3.521
|
3.648
En Düşük
3.544
14:2618,2383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0036
|Açılış
|: 18,2930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2564
En Düşük
18,2080
14:2618,4892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1731
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,6033
En Düşük
18,3348
14:261.013,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 6,26
|Açılış
|: 1.013,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,11
|
1.013,95
En Düşük
1.003,07
BIST En Aktif Hisseler14:26
|RODRG
|33,22
|8.313.584
|% 10,00
|
|CMENT
|61,70
|1.755.123
|% 9,98
|
|HKTM
|38,84
|55.869.757
|% 9,97
|
|YONGA
|28,68
|436.338
|% 9,97
|
|ASELS
|32,24
|4.957.773.095
|% 9,96
|
|ASUZU
|294,30
|482.500.925
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,66
|1.330.352
|% -10,00
|
|BRKO
|2,23
|630.591
|% -7,08
|
|BRMEN
|3,30
|718.234
|% -6,52
|
|EMNIS
|46,88
|24.020
|% -6,20
|
|AKBNK
|17,34
|8.683.647.663
|% 8,92
|
|ISCTR
|12,72
|7.533.629.691
|% 2,25
|
|YKBNK
|9,74
|5.692.211.225
|% 6,68
|
|EREGL
|33,58
|5.359.587.609
|% 3,45
|
|ASELS
|32,24
|4.957.773.095
|% 9,96
|
|EKGYO
|5,31
|3.415.556.667
|% 3,91
|
|YKBNK
|9,74
|5.692.211.225
|% 6,68
|
|ISCTR
|12,72
|7.533.629.691
|% 2,25
|
|AKBNK
|17,34
|8.683.647.663
|% 8,92
|
|KRDMD
|15,30
|3.354.341.889
|% 7,29
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2311
|18,2383
|% 0,02
|
|Euro
|18,4830
|18,4892
|% 0,95
|
|Sterlin
|21,2331
|21,3396
|% 0,78
|
|Frank
|19,0243
|19,1389
|% 0,56
|
|Riyal
|4,8398
|4,8641
|% 0,03
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|9,79
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|6,57
|
|Cumhuriyet
|6.774
|6.876
|32,00
|
|Tam
|6.806
|6.854
|25,00
|
|Yarım
|3.316
|3.349
|11,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.676
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,28
|19,30
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|11,32
|11,33
|0,26
|
|B. Petrol
|93,69
|93,69
|0,85
|
Seans Raporu
14:26
daha fazla
-
14:41ROYAL
Yüzde 9.95 oranında artışla 6.30 lira fiyatla işlem gören hissede 404, 194 adet işlem
-
14:40AKBNK
Yüzde 9.05 oranında artışla 17.36 lira fiyatla işlem gören hissede 517, 647, 920 adet işlem
-
14:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, GARAN, ASELS
-
14:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 115, 79 artarak (% 3.68 ) 3, 264
-
14:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HALKB, CMENT, HURGZ, INVEO, ROYAL, AFYON, HKTM, GARAN, RODRG, ASELS