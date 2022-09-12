***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.09.2022 13:58
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Cüneyt Yüngül 07.06.2022 2022- Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.- Genel Müdür 2014 - 2021 NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.- Yatırım Yönetimi Müdürü 19 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062325
BIST
14:263.643
En Yüksek
|Değişim
|: 3,44%
|| 121,23
|Açılış
|: 3.558
|
|Önceki Kapanış
|: 3.521
|
3.648
En Düşük
3.544
14:2618,2395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0048
|Açılış
|: 18,2920
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2564
En Düşük
18,2080
14:2618,4934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1773
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,6033
En Düşük
18,3348
14:261.013,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 5,99
|Açılış
|: 1.013,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,11
|
1.013,95
En Düşük
1.003,07
BIST En Aktif Hisseler14:26
|RODRG
|33,22
|8.311.059
|% 10,00
|
|CMENT
|61,70
|1.755.123
|% 9,98
|
|YONGA
|28,68
|436.338
|% 9,97
|
|HALKB
|15,13
|2.064.408.109
|% 9,96
|
|ASELS
|32,24
|4.953.776.238
|% 9,96
|
|ASUZU
|294,30
|482.394.094
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,66
|1.330.352
|% -10,00
|
|BRKO
|2,23
|630.591
|% -7,08
|
|BRMEN
|3,30
|718.234
|% -6,52
|
|EMNIS
|46,88
|24.020
|% -6,20
|
|AKBNK
|17,32
|8.664.920.288
|% 8,79
|
|ISCTR
|12,73
|7.506.430.884
|% 2,33
|
|YKBNK
|9,73
|5.681.510.977
|% 6,57
|
|EREGL
|33,60
|5.347.967.761
|% 3,51
|
|ASELS
|32,24
|4.953.776.238
|% 9,96
|
|EKGYO
|5,31
|3.386.578.708
|% 3,91
|
|YKBNK
|9,73
|5.681.510.977
|% 6,57
|
|ISCTR
|12,73
|7.506.430.884
|% 2,33
|
|AKBNK
|17,32
|8.664.920.288
|% 8,79
|
|KRDMD
|15,32
|3.338.743.765
|% 7,43
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2311
|18,2383
|% 0,02
|
|Euro
|18,4830
|18,4892
|% 0,95
|
|Sterlin
|21,2367
|21,3432
|% 0,79
|
|Frank
|19,0203
|19,1349
|% 0,54
|
|Riyal
|4,8398
|4,8641
|% 0,03
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|9,61
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|6,57
|
|Cumhuriyet
|6.769
|6.871
|27,00
|
|Tam
|6.807
|6.855
|26,00
|
|Yarım
|3.317
|3.349
|11,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.676
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,27
|19,29
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|11,29
|11,31
|0,24
|
|B. Petrol
|93,72
|93,72
|0,88
|
Seans Raporu
14:26
daha fazla
-
14:41ROYAL
Yüzde 9.95 oranında artışla 6.30 lira fiyatla işlem gören hissede 404, 194 adet işlem
-
14:40AKBNK
Yüzde 9.05 oranında artışla 17.36 lira fiyatla işlem gören hissede 517, 647, 920 adet işlem
-
14:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, GARAN, ASELS
-
14:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 115, 79 artarak (% 3.68 ) 3, 264
-
14:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HALKB, CMENT, HURGZ, INVEO, ROYAL, AFYON, HKTM, GARAN, RODRG, ASELS