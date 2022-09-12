***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.09.2022 14:25
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Cüneyt Yüngül 07.06.2022 2022- Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.- Genel Müdür 2014 - 2021 NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.- Yatırım Yönetimi Müdürü 19 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062328
BIST
14:353.647
En Yüksek
|Değişim
|: 3,57%
|| 125,70
|Açılış
|: 3.558
|
|Önceki Kapanış
|: 3.521
|
3.649
En Düşük
3.544
14:3518,2397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0050
|Açılış
|: 18,2920
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2564
En Düşük
18,2080
14:3518,4995
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1834
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,6033
En Düşük
18,3348
14:351.012,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,58
|Açılış
|: 1.012,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,11
|
1.013,95
En Düşük
1.003,07
BIST En Aktif Hisseler14:33
|RODRG
|33,22
|8.346.837
|% 10,00
|
|CMENT
|61,70
|1.755.123
|% 9,98
|
|HKTM
|38,84
|56.201.792
|% 9,97
|
|YONGA
|28,68
|436.338
|% 9,97
|
|VAKBN
|14,24
|524.587.121
|% 9,96
|
|ASUZU
|294,30
|483.169.869
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,66
|1.330.352
|% -10,00
|
|BRKO
|2,23
|630.591
|% -7,08
|
|BRMEN
|3,30
|718.234
|% -6,52
|
|EMNIS
|46,88
|24.020
|% -6,20
|
|AKBNK
|17,35
|8.839.331.114
|% 8,98
|
|ISCTR
|12,67
|7.801.118.491
|% 1,85
|
|YKBNK
|9,74
|5.732.759.527
|% 6,68
|
|EREGL
|33,60
|5.390.790.708
|% 3,51
|
|ASELS
|32,22
|5.084.160.688
|% 9,89
|
|EKGYO
|5,32
|3.516.491.291
|% 4,11
|
|ISCTR
|12,67
|7.801.118.491
|% 1,85
|
|YKBNK
|9,74
|5.732.759.527
|% 6,68
|
|AKBNK
|17,35
|8.839.331.114
|% 8,98
|
|KRDMD
|15,26
|3.397.825.858
|% 7,01
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2278
|18,2423
|% 0,04
|
|Euro
|18,4891
|18,4977
|% 0,99
|
|Sterlin
|21,2395
|21,3460
|% 0,81
|
|Frank
|19,0294
|19,1440
|% 0,59
|
|Riyal
|4,8399
|4,8641
|% 0,03
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|11,47
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|6,10
|
|Cumhuriyet
|6.770
|6.872
|28,00
|
|Tam
|6.805
|6.852
|23,00
|
|Yarım
|3.316
|3.348
|10,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.675
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,41
|19,44
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|11,30
|11,32
|0,25
|
|B. Petrol
|93,59
|93,59
|0,75
|
Seans Raporu
14:33
daha fazla
-
14:48AKBNK
Yüzde 8.98 oranında artışla 17.35 lira fiyatla işlem gören hissede 526, 993, 054 adet işlem
-
14:47KRDMB
Yüzde 6.59 oranında artışla 11.81 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 203, 394 adet işlem
-
14:46HALKB
Yüzde 9.96 oranında artışla 15.13 lira fiyatla işlem gören hissede 137, 691, 301 adet işlem
-
14:45KRDMA
Yüzde 6.77 oranında artışla 11.83 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 361, 818 adet işlem
-
14:44XU100
Endeks 3, 644 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 49 üstünde . İşlem hacmi 79, 011.00 milyon TL de