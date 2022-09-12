***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.09.2022 14:26
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Fırat Baran 11.10.2021 2015-Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür 2006-2015 Ünlü Menkul Değerler A.Ş. - Müdür 16 SPL Düzey 3 ve Türev Ürünler Lisansları
Cüneyt Yüngül 07.06.2022 2022- Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.- Genel Müdür 2014 - 2021 NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.- Yatırım Yönetimi Müdürü 19 SPL Düzey 3 ve Türev Ürünler Lisansları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062329
BIST
14:403.645
En Yüksek
|Değişim
|: 3,50%
|| 123,29
|Açılış
|: 3.558
|
|Önceki Kapanış
|: 3.521
|
3.649
En Düşük
3.544
14:4018,2497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0150
|Açılış
|: 18,2920
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2564
En Düşük
18,2080
14:4018,5112
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1951
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,6033
En Düşük
18,3348
14:401.013,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 6,41
|Açılış
|: 1.013,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,11
|
1.013,95
En Düşük
1.003,07
BIST En Aktif Hisseler14:40
|RODRG
|33,22
|8.413.443
|% 10,00
|
|CMENT
|61,70
|1.755.123
|% 9,98
|
|HKTM
|38,84
|56.737.225
|% 9,97
|
|YONGA
|28,68
|436.338
|% 9,97
|
|ASELS
|32,24
|5.143.239.783
|% 9,96
|
|ASUZU
|294,30
|483.612.202
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,66
|1.330.352
|% -10,00
|
|BRKO
|2,23
|630.591
|% -7,08
|
|BRMEN
|3,30
|718.234
|% -6,52
|
|EMNIS
|46,88
|24.020
|% -6,20
|
|AKBNK
|17,42
|8.926.907.141
|% 9,42
|
|ISCTR
|12,73
|7.938.704.034
|% 2,33
|
|YKBNK
|9,77
|5.822.736.675
|% 7,01
|
|EREGL
|33,60
|5.426.747.568
|% 3,51
|
|ASELS
|32,24
|5.143.239.783
|% 9,96
|
|EKGYO
|5,32
|3.557.162.900
|% 4,11
|
|ISCTR
|12,73
|7.938.704.034
|% 2,33
|
|YKBNK
|9,77
|5.822.736.675
|% 7,01
|
|AKBNK
|17,42
|8.926.907.141
|% 9,42
|
|KRDMD
|15,26
|3.419.099.028
|% 7,01
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2221
|18,2497
|% 0,08
|
|Euro
|18,5013
|18,5112
|% 1,07
|
|Sterlin
|21,2266
|21,3330
|% 0,74
|
|Frank
|19,0274
|19,1420
|% 0,58
|
|Riyal
|4,8376
|4,8619
|% -0,01
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|11,64
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|5,99
|
|Cumhuriyet
|6.770
|6.872
|28,00
|
|Tam
|6.805
|6.852
|23,00
|
|Yarım
|3.316
|3.348
|10,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.675
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,39
|19,41
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|11,30
|11,32
|0,25
|
|B. Petrol
|93,52
|93,52
|0,68
|
Seans Raporu
14:40
daha fazla
-
14:55YKBNK
Yüzde 7.12 oranında artışla 9.78 lira fiyatla işlem gören hissede 610, 959, 912 adet işlem
-
14:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 117, 84 artarak (% 3.74 ) 3, 266
-
14:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HURGZ, HALKB, AFYON, GARAN, INVEO, QNBFL, CMENT, HKTM, RODRG, TURSG
-
14:54
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SNPAM, ASUZU
-
14:54
GEDIK, HKTM, ROYAL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında