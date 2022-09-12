***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.09.2022 14:46
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Fırat Baran 24.05.2017 2015-Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür 2006-2015 Ünlü Menkul Değerler A.Ş. - Müdür 18 SPL Düzey 3 ve Türev Ürünler Lisansları
Cüneyt Yüngül 07.06.2022 2022- Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 2014 - 2021 NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.- Yatırım Yönetimi Müdürü 19 SPL Düzey 3 ve Türev Ürünler Lisansları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062332
BIST
14:353.647
En Yüksek
|Değişim
|: 3,57%
|| 125,70
|Açılış
|: 3.558
|
|Önceki Kapanış
|: 3.521
|
3.649
En Düşük
3.544
14:3518,2397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0050
|Açılış
|: 18,2920
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2564
En Düşük
18,2080
14:3518,4995
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1834
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,6033
En Düşük
18,3348
14:351.012,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,58
|Açılış
|: 1.012,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,11
|
1.013,95
En Düşük
1.003,07
BIST En Aktif Hisseler14:35
|RODRG
|33,22
|8.413.443
|% 10,00
|
|CMENT
|61,70
|1.755.123
|% 9,98
|
|HKTM
|38,84
|56.398.320
|% 9,97
|
|YONGA
|28,68
|436.338
|% 9,97
|
|ASELS
|32,24
|5.100.165.338
|% 9,96
|
|ASUZU
|294,30
|483.249.330
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,66
|1.330.352
|% -10,00
|
|BRKO
|2,23
|630.591
|% -7,08
|
|BRMEN
|3,30
|718.234
|% -6,52
|
|EMNIS
|46,88
|24.020
|% -6,20
|
|AKBNK
|17,32
|8.852.922.810
|% 8,79
|
|ISCTR
|12,71
|7.838.318.803
|% 2,17
|
|YKBNK
|9,74
|5.735.693.035
|% 6,68
|
|EREGL
|33,58
|5.396.647.593
|% 3,45
|
|ASELS
|32,24
|5.100.165.338
|% 9,96
|
|EKGYO
|5,32
|3.525.024.174
|% 4,11
|
|ISCTR
|12,71
|7.838.318.803
|% 2,17
|
|YKBNK
|9,74
|5.735.693.035
|% 6,68
|
|AKBNK
|17,32
|8.852.922.810
|% 8,79
|
|KRDMD
|15,25
|3.403.133.074
|% 6,94
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2326
|18,2397
|% 0,03
|
|Euro
|18,4896
|18,4995
|% 1,00
|
|Sterlin
|21,2361
|21,3426
|% 0,79
|
|Frank
|19,0275
|19,1421
|% 0,58
|
|Riyal
|4,8399
|4,8642
|% 0,03
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.729
|10,99
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|6,06
|
|Cumhuriyet
|6.770
|6.872
|28,00
|
|Tam
|6.804
|6.851
|22,00
|
|Yarım
|3.315
|3.347
|9,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.675
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,41
|19,44
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|11,31
|11,32
|0,25
|
|B. Petrol
|93,56
|93,56
|0,72
|
Seans Raporu
14:35
daha fazla
-
14:50ZPLIB
Yüzde 7.06 oranında artışla 51.12 lira fiyatla işlem gören hissede 789, 853 adet işlem
-
14:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 159, 22 artarak (% 4.12 ) 4, 025
-
14:49
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, ISCTR, YKBNK
-
14:49XU100
Endeks 3, 647 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 58 üstünde . İşlem hacmi 80, 181.00 milyon TL de
-
14:49CIMSA
Yüzde 7.05 oranında artışla 63.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 108, 222 adet işlem