***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.09.2022 14:47
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Fırat Baran 16.02.2018 2015-Devam - Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür 2006-2015 Ünlü Menkul Değerler A.Ş. - Müdür 18 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Cüneyt Yüngül 07.06.2022 2022- Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.- Genel Müdür 2014 - 2021 NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.- Yatırım Yönetimi Müdürü 19 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062334
BIST
15:173.624
En Yüksek
|Değişim
|: 2,92%
|| 102,78
|Açılış
|: 3.558
|
|Önceki Kapanış
|: 3.521
|
3.649
En Düşük
3.544
15:1718,2453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0106
|Açılış
|: 18,2930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2564
En Düşük
18,2080
15:1718,5029
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1868
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,6033
En Düşük
18,3348
15:171.016,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 9,26
|Açılış
|: 1.016,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,11
|
1.016,78
En Düşük
1.003,07
BIST En Aktif Hisseler15:17
|RODRG
|33,22
|9.207.468
|% 10,00
|
|CMENT
|61,70
|1.755.123
|% 9,98
|
|YONGA
|28,68
|436.338
|% 9,97
|
|VAKBN
|14,24
|526.710.333
|% 9,96
|
|KLNMA
|22,96
|5.043.210
|% 9,96
|
|ASUZU
|294,30
|485.270.877
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,66
|1.330.352
|% -10,00
|
|BRKO
|2,23
|630.591
|% -7,08
|
|BRMEN
|3,30
|718.234
|% -6,52
|
|EMNIS
|46,88
|24.020
|% -6,20
|
|AKBNK
|17,18
|9.755.497.624
|% 7,91
|
|ISCTR
|12,59
|8.883.427.559
|% 1,21
|
|YKBNK
|9,64
|6.376.002.146
|% 5,59
|
|EREGL
|33,42
|5.810.590.181
|% 2,96
|
|ASELS
|31,94
|5.597.263.335
|% 8,94
|
|EKGYO
|5,35
|4.269.078.241
|% 4,70
|
|ISCTR
|12,59
|8.883.427.559
|% 1,21
|
|YKBNK
|9,64
|6.376.002.146
|% 5,59
|
|AKBNK
|17,18
|9.755.497.624
|% 7,91
|
|KRDMD
|15,17
|3.576.562.482
|% 6,38
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2275
|18,2453
|% 0,06
|
|Euro
|18,4988
|18,5029
|% 1,02
|
|Sterlin
|21,2615
|21,3681
|% 0,91
|
|Frank
|19,0705
|19,1854
|% 0,81
|
|Riyal
|4,8389
|4,8632
|% 0,01
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|15,24
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|6,86
|
|Cumhuriyet
|6.770
|6.872
|28,00
|
|Tam
|6.807
|6.858
|29,00
|
|Yarım
|3.317
|3.351
|13,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.677
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,45
|19,48
|0,62
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,43
|0,36
|
|B. Petrol
|93,56
|93,56
|0,72
|