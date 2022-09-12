***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.09.2022 14:53
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Fırat Baran 15.01.2019 2015-Devam - Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür 2006-2015 Ünlü Menkul Değerler A.Ş. - Müdür 18 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Sermaye Piyasası Türev Araçlar Lisansı
Cüneyt Yüngül 07.06.2022 2022- Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.- Genel Müdür 2014 - 2021 NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.- Yatırım Yönetimi Müdürü 19 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Sermaye Piyasası Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062338
BIST
15:043.626
En Yüksek
|Değişim
|: 2,98%
|| 104,87
|Açılış
|: 3.558
|
|Önceki Kapanış
|: 3.521
|
3.649
En Düşük
3.544
15:0418,2481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0134
|Açılış
|: 18,2930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2564
En Düşük
18,2080
15:0418,5177
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,2016
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,6033
En Düşük
18,3348
15:041.016,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 8,92
|Açılış
|: 1.016,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,11
|
1.016,15
En Düşük
1.003,07
BIST En Aktif Hisseler15:02
|RODRG
|33,22
|8.674.353
|% 10,00
|
|CMENT
|61,70
|1.755.123
|% 9,98
|
|YONGA
|28,68
|436.338
|% 9,97
|
|VAKBN
|14,24
|526.204.970
|% 9,96
|
|KLNMA
|22,96
|5.043.210
|% 9,96
|
|ASUZU
|294,30
|484.577.212
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,66
|1.330.352
|% -10,00
|
|BRKO
|2,23
|630.591
|% -7,08
|
|BRMEN
|3,30
|718.234
|% -6,52
|
|EMNIS
|46,88
|24.020
|% -6,20
|
|AKBNK
|17,34
|9.255.333.547
|% 8,92
|
|ISCTR
|12,60
|8.498.380.856
|% 1,29
|
|YKBNK
|9,68
|6.080.064.273
|% 6,02
|
|EREGL
|33,48
|5.593.518.445
|% 3,14
|
|ASELS
|32,20
|5.241.145.296
|% 9,82
|
|EKGYO
|5,32
|3.977.853.187
|% 4,11
|
|ISCTR
|12,60
|8.498.380.856
|% 1,29
|
|YKBNK
|9,68
|6.080.064.273
|% 6,02
|
|AKBNK
|17,34
|9.255.333.547
|% 8,92
|
|KRDMD
|15,20
|3.482.313.341
|% 6,59
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2321
|18,2451
|% 0,06
|
|Euro
|18,5112
|18,5184
|% 1,10
|
|Sterlin
|21,2616
|21,3682
|% 0,91
|
|Frank
|19,0553
|19,1701
|% 0,73
|
|Riyal
|4,8394
|4,8637
|% 0,02
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|11,99
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|6,77
|
|Cumhuriyet
|6.770
|6.872
|28,00
|
|Tam
|6.808
|6.858
|29,00
|
|Yarım
|3.317
|3.351
|13,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.677
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,47
|19,49
|0,63
|
|Gümüş Gr.
|11,38
|11,40
|0,33
|
|B. Petrol
|93,79
|93,79
|0,95
|
Seans Raporu
15:02
daha fazla
-
15:17TUKAS
Yüzde 8.62 oranında artışla 12.22 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 533, 565 adet işlem
-
15:16ASELS
Yüzde 9.82 oranında artışla 32.20 lira fiyatla işlem gören hissede 167, 124, 522 adet işlem
-
15:15TTKOM
Yüzde 6.87 oranında artışla 12.75 lira fiyatla işlem gören hissede 112, 810, 953 adet işlem
-
15:14XU100
Endeks 3, 646 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 53 üstünde . İşlem hacmi 84, 267.00 milyon TL de
-
15:14AKCNS
Yüzde 8.91 oranında artışla 33.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 443, 576 adet işlem