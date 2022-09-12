***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.09.2022 14:54
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Fırat Baran 14.03.2019 2015-Devam - Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür 2006-2015 Ünlü Menkul Değerler A.Ş. - Müdür 18 SPL Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansları
Cüneyt Yüngül 07.06.2022 2022- Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 2014 - 2021 NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.- Yatırım Yönetimi Müdürü 19 SPL Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062339
BIST
14:563.647
En Yüksek
|Değişim
|: 3,56%
|| 125,23
|Açılış
|: 3.558
|
|Önceki Kapanış
|: 3.521
|
3.649
En Düşük
3.544
14:5618,2532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0185
|Açılış
|: 18,2930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2564
En Düşük
18,2080
14:5618,5222
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,2061
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,6033
En Düşük
18,3348
14:561.014,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 6,88
|Açılış
|: 1.014,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,11
|
1.014,11
En Düşük
1.003,07
BIST En Aktif Hisseler14:56
|RODRG
|33,22
|8.508.253
|% 10,00
|
|CMENT
|61,70
|1.755.123
|% 9,98
|
|YONGA
|28,68
|436.338
|% 9,97
|
|HALKB
|15,13
|2.076.149.730
|% 9,96
|
|ASELS
|32,24
|5.148.875.045
|% 9,96
|
|ASUZU
|294,30
|484.114.866
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,66
|1.330.352
|% -10,00
|
|BRKO
|2,23
|630.591
|% -7,08
|
|BRMEN
|3,30
|718.234
|% -6,52
|
|EMNIS
|46,88
|24.020
|% -6,20
|
|AKBNK
|17,40
|9.114.015.142
|% 9,30
|
|ISCTR
|12,65
|8.271.838.559
|% 1,69
|
|YKBNK
|9,75
|5.971.376.051
|% 6,79
|
|EREGL
|33,50
|5.511.237.991
|% 3,20
|
|ASELS
|32,24
|5.148.875.045
|% 9,96
|
|EKGYO
|5,33
|3.737.518.094
|% 4,31
|
|ISCTR
|12,65
|8.271.838.559
|% 1,69
|
|YKBNK
|9,75
|5.971.376.051
|% 6,79
|
|AKBNK
|17,40
|9.114.015.142
|% 9,30
|
|KRDMD
|15,23
|3.451.955.601
|% 6,80
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2257
|18,2532
|% 0,10
|
|Euro
|18,5145
|18,5222
|% 1,13
|
|Sterlin
|21,2533
|21,3599
|% 0,87
|
|Frank
|19,0421
|19,1568
|% 0,66
|
|Riyal
|4,8384
|4,8627
|% 0,00
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|14,07
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|6,22
|
|Cumhuriyet
|6.770
|6.872
|28,00
|
|Tam
|6.805
|6.854
|25,00
|
|Yarım
|3.316
|3.349
|11,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.676
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,45
|19,48
|0,62
|
|Gümüş Gr.
|11,36
|11,38
|0,31
|
|B. Petrol
|93,73
|93,73
|0,89
|
Seans Raporu
14:56
daha fazla
-
15:11BUCIM
Yüzde 8.46 oranında artışla 4.36 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 091, 409 adet işlem
-
15:10YKBNK
Yüzde 6.68 oranında artışla 9.74 lira fiyatla işlem gören hissede 623, 886, 084 adet işlem
-
15:09
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, BIMAS, TUPRS
-
15:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 113, 87 artarak (% 3.62 ) 3, 262
-
15:09
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HALKB, KLNMA, GARAN, VAKFN, HURGZ, AFYON, BRSAN, ASELS, CMENT, YONGA