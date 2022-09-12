***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.09.2022 15:04
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Fırat Baran 16.02.2018 2015-Devam - Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür 2006-2015 Ünlü Menkul Değerler A.Ş. - 18 Düzey 3 Lisansı, Türev Ürünler Lisansı
Cüneyt Yüngül 07.06.2022 2022- Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.- Genel Müdür 2014 - 2021 NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.- Yatırım Yönetimi Müdürü 19 Düzey 3 Lisansı, Türev Ürünler Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062340
BIST
15:163.626
En Yüksek
|Değişim
|: 2,98%
|| 104,86
|Açılış
|: 3.558
|
|Önceki Kapanış
|: 3.521
|
3.649
En Düşük
3.544
15:1618,2553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0206
|Açılış
|: 18,2930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2564
En Düşük
18,2080
15:1618,5051
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1890
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,6033
En Düşük
18,3348
15:161.016,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 9,16
|Açılış
|: 1.016,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,11
|
1.016,78
En Düşük
1.003,07
BIST En Aktif Hisseler15:14
|RODRG
|33,22
|8.674.353
|% 10,00
|
|CMENT
|61,70
|1.755.123
|% 9,98
|
|YONGA
|28,68
|436.338
|% 9,97
|
|VAKBN
|14,24
|526.687.691
|% 9,96
|
|KLNMA
|22,96
|5.043.210
|% 9,96
|
|ASUZU
|294,30
|485.119.607
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,66
|1.330.352
|% -10,00
|
|BRKO
|2,23
|630.591
|% -7,08
|
|BRMEN
|3,30
|718.234
|% -6,52
|
|EMNIS
|46,88
|24.020
|% -6,20
|
|AKBNK
|17,15
|9.699.944.097
|% 7,73
|
|ISCTR
|12,55
|8.806.409.410
|% 0,88
|
|YKBNK
|9,64
|6.305.689.654
|% 5,59
|
|EREGL
|33,38
|5.752.061.684
|% 2,83
|
|ASELS
|31,84
|5.546.191.834
|% 8,59
|
|EKGYO
|5,30
|4.099.598.432
|% 3,72
|
|ISCTR
|12,55
|8.806.409.410
|% 0,88
|
|YKBNK
|9,64
|6.305.689.654
|% 5,59
|
|AKBNK
|17,15
|9.699.944.097
|% 7,73
|
|KRDMD
|15,15
|3.550.478.607
|% 6,24
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2315
|18,2458
|% 0,06
|
|Euro
|18,5052
|18,5098
|% 1,06
|
|Sterlin
|21,2721
|21,3787
|% 0,96
|
|Frank
|19,0859
|19,2009
|% 0,89
|
|Riyal
|4,8394
|4,8636
|% 0,02
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|14,17
|
|Altın Gr.
|1.016
|1.016
|8,84
|
|Cumhuriyet
|6.779
|6.881
|37,00
|
|Tam
|6.824
|6.872
|43,00
|
|Yarım
|3.325
|3.358
|20,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.680
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,47
|19,49
|0,63
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,43
|0,37
|
|B. Petrol
|93,67
|93,67
|0,83
|
Seans Raporu
15:14
daha fazla
-
15:29XU100
Endeks 3, 628 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 04 üstünde . İşlem hacmi 89, 147.00 milyon TL de
-
15:28YONGA
Yüzde 9.97 oranında artışla 28.68 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 214 adet işlem
-
15:27PSGYO
Yüzde 5.88 oranında artışla 4.50 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 855, 643 adet işlem
-
15:25AKCNS
Yüzde 7.56 oranında artışla 33.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 458, 928 adet işlem
-
15:24
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, BIMAS, FROTO