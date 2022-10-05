***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.10.2022 18:35
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Fırat Baran 24.05.2017 2015-Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür 2006-2015 Ünlü Menkul Değerler A.Ş. - Müdür 16 SPL Düzey 3 ve Türev Ürünler Lisansları
Cüneyt Yüngül 07.06.2022 2022- Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.- Genel Müdür 2014 - 2021 NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.- Yatırım Yönetimi Müdürü 19 SPL Düzey 3 ve Türev Ürünler Lisansları
Mehmet Kara 03.10.2022 2022- Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2018 - 2022 Ünlü & Co Yatırım Danışmanlığı 2014 - 2018 İş Yatırım - Yatırım Danışmanlığı 15 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067630
BIST
18:053.554
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 69,43
|Açılış
|: 3.520
|
|Önceki Kapanış
|: 3.484
|
3.565
En Düşük
3.508
18:0518,5918
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0354
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6705
En Düşük
18,5492
18:0518,3352
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0276
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3400
|
18,5165
En Düşük
18,2641
18:051.022,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,63
|Açılış
|: 1.022,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.025,34
|
1.030,90
En Düşük
1.020,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKENR
|3,31
|191.467.708
|% 9,97
|
|ERBOS
|153,50
|236.168.694
|% 9,96
|
|PKART
|22,08
|19.225.420
|% 9,96
|
|ELITE
|27,62
|49.677.370
|% 9,95
|
|GOZDE
|11,27
|156.265.157
|% 9,95
|
|INFO
|9,65
|8.862.859
|% -9,98
|
|EKIZ
|13,41
|2.036.690
|% -9,94
|
|KIMMR
|8,88
|9.860.121
|% -9,94
|
|SNPAM
|13,90
|686.078
|% -6,14
|
|SILVR
|24,98
|11.291.847
|% -4,87
|
|SASA
|85,20
|8.056.677.949
|% 2,96
|
|THYAO
|84,70
|6.044.615.671
|% -0,12
|
|SISE
|29,46
|4.815.402.496
|% 3,88
|
|EKGYO
|4,30
|2.651.579.465
|% 1,90
|
|YKBNK
|8,14
|2.549.865.071
|% 4,23
|
|EKGYO
|4,30
|2.651.579.465
|% 1,90
|
|ZOREN
|4,65
|1.521.361.010
|% -1,90
|
|YKBNK
|8,14
|2.549.865.071
|% 4,23
|
|DOHOL
|5,34
|1.582.341.767
|% 4,50
|
|ISCTR
|8,34
|1.789.639.967
|% 2,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5629
|18,5918
|% -0,19
|
|Euro
|18,3159
|18,3352
|% -0,15
|
|Sterlin
|20,7240
|20,8280
|% -1,25
|
|Frank
|18,7127
|18,8254
|% -0,55
|
|Riyal
|4,9284
|4,9531
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.712
|-4,78
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.023
|-2,73
|
|Cumhuriyet
|6.836
|6.939
|27,00
|
|Tam
|6.856
|6.922
|-22,00
|
|Yarım
|3.341
|3.384
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.691
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,47
|20,50
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|12,23
|12,25
|-0,10
|
|B. Petrol
|94,23
|94,23
|0,86
|