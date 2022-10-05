***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.10.2022 19:46
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Fırat Baran 15.01.2019 2015-Devam - Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür 2006-2015 Ünlü Menkul Değerler A.Ş. - Müdür 18 SPL Düzey 3 Lisansı, SPL Türev Araçlar Lisansı
Cüneyt Yüngül 07.06.2022 2022- Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.- Genel Müdür 2014 - 2021 NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.- Yatırım Yönetimi Müdürü 19 SPL Düzey 3 Lisansı, SPL Türev Araçlar Lisansı
Mehmet Kara 03.10.2022 2022- Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2018 - 2022 Ünlü & Co Yatırım Danışmanlığı 2014 - 2018 İş Yatırım - Yatırım Danışmanlığı 15 SPL Düzey 3 Lisansı, SPL Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067661
BIST
14:593.569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 15,33
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.581
En Düşük
3.549
14:5918,5927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0087
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
14:5918,2075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0198
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,1462
14:591.021,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,86
|Açılış
|: 1.021,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.019,60
BIST En Aktif Hisseler14:57
|KRONT
|53,65
|60.334.942
|% 9,98
|
|ORGE
|16,87
|48.571.956
|% 9,97
|
|CEMTS
|38,20
|207.442.002
|% 9,96
|
|HEKTS
|69,20
|1.391.532.331
|% 9,93
|
|ACSEL
|58,75
|29.825.422
|% 9,92
|
|INFO
|8,69
|127.536.501
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.865.232
|% -9,91
|
|COSMO
|46,00
|1.549.643
|% -8,91
|
|BALAT
|10,30
|338.497
|% -5,94
|
|ROYAL
|5,00
|351.888
|% -5,30
|
|THYAO
|84,20
|3.222.220.496
|% -0,59
|
|SASA
|87,30
|3.064.005.481
|% 2,46
|
|SISE
|29,54
|2.036.436.540
|% 0,27
|
|ASELS
|31,84
|2.008.276.696
|% 1,27
|
|HEKTS
|69,20
|1.391.532.331
|% 9,93
|
|EKGYO
|4,29
|960.427.630
|% -0,23
|
|ODAS
|7,50
|810.121.108
|% 3,16
|
|YKBNK
|8,09
|814.844.789
|% -0,61
|
|PETKM
|14,30
|1.146.173.552
|% -0,07
|
|AKBNK
|12,83
|997.967.519
|% -0,54
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5835
|18,5903
|% 0,03
|
|Euro
|18,2016
|18,2095
|% 0,12
|
|Sterlin
|20,7486
|20,8526
|% 0,40
|
|Frank
|18,6912
|18,8038
|% 0,06
|
|Riyal
|4,9296
|4,9544
|% 0,04
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|-2,33
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|-1,54
|
|Cumhuriyet
|6.820
|6.923
|-16,00
|
|Tam
|6.849
|6.900
|-31,00
|
|Yarım
|3.337
|3.374
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.686
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,66
|20,69
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,32
|12,33
|-0,02
|
|B. Petrol
|95,53
|95,53
|1,11
|
Seans Raporu
14:57
daha fazla
-
15:12CONSE
Yüzde 6.30 oranında artışla 5.40 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 237, 853 adet işlem
-
15:11HEKTS
Yüzde 9.93 oranında artışla 69.20 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 334, 545 adet işlem
-
15:10VESTL
Yüzde 4.50 oranında artışla 43.22 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 374, 387 adet işlem
-
15:09GEREL
Yüzde 4.80 oranında artışla 5.90 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 625, 000 adet işlem
-
15:08XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 14 artarak (% 0.34 ) 3, 919