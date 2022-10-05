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***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

05.10.2022 19:48
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Fırat Baran 11.10.2021 2015-Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür 2006-2015 Ünlü Menkul Değerler A.Ş. - Müdür 16 SPL Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansları
Cüneyt Yüngül 07.06.2022 2022- Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.- Genel Müdür 2014 - 2021 NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.- Yatırım Yönetimi Müdürü 19 SPL Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansları
Mehmet Kara 03.10.2022 2022- Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2018 - 2022 Ünlü & Co Yatırım Danışmanlığı 2014 - 2018 İş Yatırım - Yatırım Danışmanlığı 15 SPL Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisanları




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067668


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ZOREN 4,74 789.897.969 % 9,98  
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Riyal 4,9268 4,9515 % 0,01  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.716 1.717 0,20  
Altın Gr. 1.025 1.026 0,24  
Cumhuriyet 6.809 6.912 -3,00  
Tam 6.866 6.950 6,00  
Yarım 3.346 3.397 3,00  
Çeyrek 1.676 1.699 2,00  
Gümüş.Ons 20,56 20,60 -0,06  
Gümüş Gr. 12,28 12,30 -0,04  
B. Petrol 93,78 93,78 0,01  
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