***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.10.2022 19:49
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Fırat Baran 14.04.2021 2015-Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür 2006-2015 Ünlü Menkul Değerler A.Ş. - Müdür 16 SPL Düzey 3 ve Türev Ürünler Lisansları
Cüneyt Yüngül 07.06.2022 2022- Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.- Genel Müdür 2014 - 2021 NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.- Yatırım Yönetimi Müdürü 19 SPL Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansları
Mehmet Kara 03.10.2022 2022- Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2018 - 2022 Ünlü & Co Yatırım Danışmanlığı 2014 - 2018 İş Yatırım - Yatırım Danışmanlığı 15 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067672
BIST
18:053.484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 26,39
|Açılış
|: 3.487
|
|Önceki Kapanış
|: 3.458
|
3.508
En Düşük
3.425
18:0518,5821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0109
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,6459
En Düşük
18,5464
18:0518,3453
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -0,2012
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,5901
En Düşük
18,2849
18:051.020,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -9,64
|Açılış
|: 1.021,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.030,48
|
1.033,98
En Düşük
1.016,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CELHA
|15,73
|9.823.849
|% 10,00
|
|TRCAS
|16,19
|165.213.805
|% 9,99
|
|BFREN
|1.608,00
|130.101.545
|% 9,99
|
|ZOREN
|4,74
|789.897.969
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,89
|1.589.295
|% 9,97
|
|ROYAL
|5,13
|719.341
|% -10,00
|
|INFO
|10,72
|32.013.523
|% -9,99
|
|KIMMR
|9,86
|561.359
|% -9,95
|
|ATSYH
|125,90
|6.609.435
|% -9,94
|
|ULUFA
|4,11
|29.041.312
|% -8,67
|
|THYAO
|84,80
|8.724.298.882
|% 4,95
|
|SASA
|82,75
|6.254.311.222
|% 5,55
|
|EKGYO
|4,22
|3.210.034.106
|% 0,24
|
|PETKM
|14,61
|3.103.453.181
|% 9,85
|
|SISE
|28,36
|2.891.559.597
|% 3,65
|
|EKGYO
|4,22
|3.210.034.106
|% 0,24
|
|YKBNK
|7,81
|2.616.096.156
|% 0,90
|
|PETKM
|14,61
|3.103.453.181
|% 9,85
|
|HALKB
|7,60
|1.675.998.222
|% -6,06
|
|DOHOL
|5,11
|1.111.432.439
|% -0,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5723
|18,5821
|% 0,06
|
|Euro
|18,3245
|18,3453
|% -1,08
|
|Sterlin
|20,9298
|21,0347
|% -1,46
|
|Frank
|18,8055
|18,9188
|% -0,36
|
|Riyal
|4,9247
|4,9494
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|-17,92
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|-9,24
|
|Cumhuriyet
|6.809
|6.912
|-3,00
|
|Tam
|6.840
|6.916
|-59,00
|
|Yarım
|3.333
|3.380
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.691
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|20,38
|20,40
|-0,67
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,20
|-0,39
|
|B. Petrol
|93,26
|93,26
|1,46
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ELITE
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 24.90 lira fiyatla işlem gören hissede 980, 758 adet işlem
-
17:58ASUZU
Yüzde -3.52 oranında düşüşle 197.50 lira fiyatla işlem gören hissede 883, 075 adet işlem
-
17:57GARAN
Yüzde -3.29 oranında düşüşle 20.56 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 190, 677 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 6 kaybederek (% -0.41 ) 3, 068
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CELHA, NTGAZ, SEKFK, BFREN, ULUUN