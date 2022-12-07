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***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

07.12.2022 14:41
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13.30a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13.30dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13.30dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Tefas Üyesi Kuruluşlar 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085166


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BIST En Aktif Hisseler14:36
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YESIL 4,40 59.744.470 % 10,00  
BARMA 134,30 505.543.027 % 9,99  
EMNIS 71,65 18.047.919 % 9,98  
KRONT 98,75 27.667.201 % 9,97  
KRDMA 15,78 603.453.849 % 9,97  
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14:36 Alış Satış %  
Dolar 18,6379 18,6405 % 0,03  
Euro 19,5546 19,5676 % 0,28  
Sterlin 22,6030 22,7164 % 0,26  
Frank 19,7097 19,8284 % 0,04  
Riyal 4,9421 4,9669 % 0,02  
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14:36 Alış Satış %  
Altın Ons 1.774 1.774 2,49  
Altın Gr. 1.063 1.063 1,38  
Cumhuriyet 7.119 7.227 -16,00  
Tam 7.159 7.207 7,00  
Yarım 3.467 3.523 3,00  
Çeyrek 1.739 1.761 1,00  
Gümüş.Ons 22,43 22,46 0,25  
Gümüş Gr. 13,42 13,44 0,13  
B. Petrol 78,67 78,67 -0,68  
Seans Raporu 14:36
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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