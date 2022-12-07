***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.12.2022 14:43
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13.30a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13.30dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13.30dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Tefas Üyesi Kuruluşlar 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085170
BIST
14:484.987
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -13,59
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.952
14:4818,6384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0036
|Açılış
|: 18,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
14:4819,5647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0524
|Açılış
|: 19,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,5843
En Düşük
19,4674
14:481.061,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,46
|Açılış
|: 1.061,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.064,85
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler14:48
|YESIL
|4,40
|59.961.302
|% 10,00
|
|BARMA
|134,30
|505.787.722
|% 9,99
|
|ALFAS
|219,20
|357.764.032
|% 9,98
|
|EMNIS
|71,65
|18.047.919
|% 9,98
|
|KRONT
|98,75
|28.610.955
|% 9,97
|
|VBTYZ
|67,50
|40.446.196
|% -10,00
|
|UZERB
|119,70
|1.880.696
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,20
|969.725
|% -8,10
|
|EUREN
|15,58
|692.579.371
|% -6,96
|
|ENKAI
|24,70
|1.583.138.941
|% -6,79
|
|KRDMD
|17,38
|7.706.626.054
|% -1,81
|
|THYAO
|137,20
|4.927.738.633
|% 1,18
|
|ASELS
|51,60
|3.838.948.910
|% 5,22
|
|PETKM
|18,36
|3.380.460.832
|% 2,00
|
|EREGL
|41,94
|2.291.791.689
|% -1,50
|
|KRDMD
|17,38
|7.706.626.054
|% -1,81
|
|EKGYO
|7,25
|1.356.104.462
|% 0,14
|
|PETKM
|18,36
|3.380.460.832
|% 2,00
|
|ISCTR
|10,36
|1.462.070.199
|% 1,47
|
|ADESE
|1,91
|228.382.055
|% 4,37
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6358
|18,6384
|% 0,02
|
|Euro
|19,5524
|19,5647
|% 0,27
|
|Sterlin
|22,5797
|22,6929
|% 0,15
|
|Frank
|19,6956
|19,8143
|% -0,03
|
|Riyal
|4,9414
|4,9662
|% 0,01
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|0,15
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|0,46
|
|Cumhuriyet
|7.122
|7.229
|-14,00
|
|Tam
|7.156
|7.203
|3,00
|
|Yarım
|3.465
|3.521
|1,00
|
|Çeyrek
|1.738
|1.760
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,37
|22,40
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|13,41
|13,43
|0,12
|
|B. Petrol
|79,43
|79,43
|0,08
|