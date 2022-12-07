***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.12.2022 14:43
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYUNPO00312
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
06.12.2022
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
https://www.unluportfoy.com/
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Adem Demiral 30 SPL Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085171
BIST
16:074.927
En Yüksek
|Değişim
|: -1,46%
|| -72,85
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.925
16:0718,6405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0057
|Açılış
|: 18,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
16:0719,6237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1114
|Açılış
|: 19,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,6495
En Düşük
19,4674
16:071.063,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,80
|Açılış
|: 1.063,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.064,85
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler16:07
|YESIL
|4,40
|60.384.019
|% 10,00
|
|BARMA
|134,30
|507.693.707
|% 9,99
|
|GLCVY
|38,32
|190.206.324
|% 9,99
|
|EMNIS
|71,65
|18.047.919
|% 9,98
|
|KRDMA
|15,78
|606.399.880
|% 9,97
|
|VBTYZ
|67,50
|41.271.788
|% -10,00
|
|UZERB
|119,70
|1.880.696
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,20
|969.725
|% -8,10
|
|EUREN
|15,50
|749.075.904
|% -7,43
|
|HEDEF
|21,82
|26.575.027
|% -6,75
|
|KRDMD
|17,76
|11.111.805.380
|% 0,34
|
|THYAO
|137,40
|6.081.131.601
|% 1,33
|
|ASELS
|50,75
|4.718.741.124
|% 3,49
|
|PETKM
|18,19
|3.872.159.950
|% 1,06
|
|EREGL
|41,72
|3.201.097.326
|% -2,02
|
|EKGYO
|7,27
|1.735.317.162
|% 0,41
|
|ADESE
|1,96
|331.745.923
|% 7,10
|
|YKBNK
|11,06
|1.542.812.740
|% 0,27
|
|TSKB
|4,01
|492.833.146
|% 0,75
|
|SKBNK
|2,64
|318.374.033
|% -0,75
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6363
|18,6405
|% 0,03
|
|Euro
|19,6100
|19,6237
|% 0,57
|
|Sterlin
|22,6507
|22,7643
|% 0,47
|
|Frank
|19,7552
|19,8743
|% 0,27
|
|Riyal
|4,9423
|4,9670
|% 0,03
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|3,73
|
|Altın Gr.
|1.063
|1.064
|2,12
|
|Cumhuriyet
|7.132
|7.239
|-4,00
|
|Tam
|7.167
|7.214
|14,00
|
|Yarım
|3.471
|3.527
|7,00
|
|Çeyrek
|1.741
|1.763
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,40
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|13,39
|13,41
|0,10
|
|B. Petrol
|79,50
|79,50
|0,15
|
Seans Raporu
16:07
daha fazla
-
16:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -70, 25 kaybederek (% -1.31 ) 5, 296
-
16:22XU100
Endeks 4, 931 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 38 altında . İşlem hacmi 71, 340.00 milyon TL de
-
16:21AZTEK
Yüzde -6.32 oranında düşüşle 32.60 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 088, 301 adet işlem
-
16:19SMRTG
Yüzde -5.48 oranında düşüşle 99.25 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 378, 473 adet işlem
-
16:18GLBMD
Yüzde -4.07 oranında düşüşle 12.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 741, 934 adet işlem