***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.01.2023 18:17
imi A.Ş. Portföy Yöneticisi, 12 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101352
BIST
17:594.958
En Yüksek
|Değişim
|: 4,85%
|| 229,55
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.977
En Düşük
4.601
17:5918,7822
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0077
|Açılış
|: 18,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
17:5920,2918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1016
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,3626
En Düşük
20,1628
17:591.137,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,86
|Açılış
|: 1.137,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.148,22
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KRDMA
|17,38
|366.451.176
|% 10,00
|
|PRZMA
|7,82
|3.274.429
|% 9,99
|
|SANKO
|23,78
|35.006.157
|% 9,99
|
|SDTTR
|62,30
|14.360.399
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|25.285.245
|% 9,97
|
|POLTK
|1.563,90
|119.592.276
|% -10,00
|
|COSMO
|95,25
|1.429.916
|% -9,97
|
|VKING
|27,00
|1.273.833
|% -9,94
|
|ULUFA
|7,08
|10.662.394
|% -9,92
|
|YONGA
|30,44
|436.753
|% -7,42
|
|THYAO
|135,20
|13.001.250.637
|% 7,90
|
|KRDMD
|18,90
|8.631.350.852
|% 9,95
|
|EREGL
|39,52
|7.842.172.488
|% 7,27
|
|ASELS
|55,90
|5.909.616.047
|% 5,87
|
|KOZAL
|540,00
|5.626.545.768
|% 4,09
|
|EKGYO
|8,49
|4.586.354.072
|% 5,07
|
|KRDMD
|18,90
|8.631.350.852
|% 9,95
|
|YKBNK
|9,02
|3.295.702.250
|% 5,01
|
|SKBNK
|2,62
|860.413.466
|% 2,75
|
|PETKM
|17,34
|3.891.714.354
|% 4,02
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7789
|18,7822
|% 0,04
|
|Euro
|20,2812
|20,2918
|% 0,50
|
|Sterlin
|22,6863
|22,8001
|% -0,21
|
|Frank
|20,0522
|20,1730
|% -0,14
|
|Riyal
|4,9848
|5,0098
|% 0,03
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|5,13
|
|Altın Gr.
|1.135
|1.136
|2,92
|
|Cumhuriyet
|7.710
|7.826
|73,00
|
|Tam
|7.671
|7.735
|2,00
|
|Yarım
|3.735
|3.785
|2,00
|
|Çeyrek
|1.873
|1.893
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,64
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|14,24
|14,26
|0,12
|
|B. Petrol
|83,72
|83,72
|1,05
|