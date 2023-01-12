***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.01.2023 18:18
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Cüneyt Yüngül 07.06.2022 2022- Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.- Genel Müdür 2014 - 2021 NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.- Yatırım Yönetimi Müdürü 19 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Mehmet Kara 03.10.2022 2022- Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2018 - 2022 Ünlü & Co Yatırım Danışmanlığı 2014 - 2018 İş Yatırım - Yatırım Danışmanlığı 15 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Hüseyin Sert 11.01.2023 2023- Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2022-2023 Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Araştırma Müdürü, 2018-2022 NN Hayat ve Emeklilik Yatırım Yönetimi, 2016-2018 arası Fokus Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi, 12 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101364
BIST
17:594.958
En Yüksek
|Değişim
|: 4,85%
|| 229,55
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.977
En Düşük
4.601
17:5918,7821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0076
|Açılış
|: 18,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
17:5920,2977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,1075
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,3626
En Düşük
20,1628
17:591.137,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,56
|Açılış
|: 1.137,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.148,22
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KRDMA
|17,38
|366.451.176
|% 10,00
|
|ATSYH
|114,40
|3.143.375
|% 10,00
|
|PRZMA
|7,82
|3.298.561
|% 9,99
|
|SANKO
|23,78
|35.006.157
|% 9,99
|
|SDTTR
|62,30
|14.360.835
|% 9,97
|
|POLTK
|1.563,90
|119.659.524
|% -10,00
|
|VKING
|27,00
|1.443.771
|% -9,94
|
|ULUFA
|7,08
|14.850.440
|% -9,92
|
|DURDO
|40,94
|33.950.414
|% -6,23
|
|EMNIS
|42,72
|502.602
|% -5,02
|
|THYAO
|135,40
|13.013.046.613
|% 8,06
|
|KRDMD
|18,90
|8.631.426.452
|% 9,95
|
|EREGL
|39,50
|7.849.154.994
|% 7,22
|
|ASELS
|55,90
|5.910.500.440
|% 5,87
|
|KOZAL
|540,00
|5.628.913.420
|% 4,09
|
|EKGYO
|8,50
|4.594.737.192
|% 5,20
|
|KRDMD
|18,90
|8.631.426.452
|% 9,95
|
|YKBNK
|9,01
|3.296.953.151
|% 4,89
|
|SKBNK
|2,63
|860.574.787
|% 3,14
|
|PETKM
|17,35
|3.892.485.689
|% 4,08
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7789
|18,7822
|% 0,04
|
|Euro
|20,2812
|20,2918
|% 0,50
|
|Sterlin
|22,7139
|22,8279
|% -0,09
|
|Frank
|20,0857
|20,2067
|% 0,03
|
|Riyal
|4,9836
|5,0086
|% 0,01
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|9,52
|
|Altın Gr.
|1.137
|1.137
|4,64
|
|Cumhuriyet
|7.710
|7.826
|73,00
|
|Tam
|7.683
|7.748
|15,00
|
|Yarım
|3.741
|3.792
|9,00
|
|Çeyrek
|1.876
|1.896
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,73
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|14,29
|14,30
|0,16
|
|B. Petrol
|83,61
|83,61
|0,94
|