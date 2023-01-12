***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.01.2023 18:25
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Cüneyt Yüngül 07.06.2022 2022- Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.- Genel Müdür 2014 - 2021 NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.- Yatırım Yönetimi Müdürü 19 SPL Düzey 3 Lisansı, SPL Türev Araçlar Lisansı
Mehmet Kara 03.10.2022 2022- Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2018 - 2022 Ünlü & Co Yatırım Danışmanlığı 2014 - 2018 İş Yatırım - Yatırım Danışmanlığı 15 SPL Düzey 3 Lisansı, SPL Türev Araçlar Lisansı
Hüseyin Sert 11.01.2023 2023- Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2022-2023 Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Araştırma Müdürü, 2018-2022 NN Hayat ve Emeklilik Yatırım Yönetimi, 2016-2018 arası Fokus Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi, 12 SPL Düzey 3 Lisansı, SPL Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101385
BIST
17:594.971
En Yüksek
|Değişim
|: 5,11%
|| 241,83
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.977
En Düşük
4.601
17:5918,7819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0074
|Açılış
|: 18,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
17:5920,3090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1188
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,3626
En Düşük
20,1628
17:591.140,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 7,27
|Açılış
|: 1.139,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.148,22
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KRDMA
|17,38
|366.863.621
|% 10,00
|
|ATSYH
|114,40
|5.712.684
|% 10,00
|
|SANKO
|23,78
|35.236.014
|% 9,99
|
|PRZMA
|7,82
|3.298.593
|% 9,99
|
|SDTTR
|62,30
|14.385.444
|% 9,97
|
|POLTK
|1.563,90
|120.521.233
|% -10,00
|
|ULUFA
|7,08
|15.626.989
|% -9,92
|
|TERA
|24,60
|41.606.749
|% -4,87
|
|ALFAS
|250,00
|256.325.050
|% -3,85
|
|HKTM
|64,60
|192.622.430
|% -3,73
|
|PGSUS
|449,40
|1.874.996.911
|% 5,00
|
|ODAS
|8,78
|1.552.730.581
|% 0,46
|
|ENJSA
|31,10
|1.133.579.428
|% 3,67
|
|GESAN
|185,10
|491.932.790
|% 1,98
|
|AHGAZ
|92,75
|481.172.738
|% 4,39
|
|ODAS
|8,78
|1.552.730.581
|% 0,46
|
|ADESE
|1,62
|183.086.872
|% 3,18
|
|IHLGM
|1,04
|80.295.407
|% 1,96
|
|SEGYO
|2,19
|83.105.588
|% 6,83
|
|HLGYO
|4,79
|178.869.252
|% 4,59
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7763
|18,7832
|% 0,05
|
|Euro
|20,2975
|20,3054
|% 0,57
|
|Sterlin
|22,7582
|22,8723
|% 0,11
|
|Frank
|20,1381
|20,2594
|% 0,29
|
|Riyal
|4,9849
|5,0099
|% 0,03
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.889
|11,88
|
|Altın Gr.
|1.141
|1.141
|8,52
|
|Cumhuriyet
|7.710
|7.826
|73,00
|
|Tam
|7.706
|7.772
|39,00
|
|Yarım
|3.752
|3.803
|20,00
|
|Çeyrek
|1.882
|1.901
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,72
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|14,32
|14,34
|0,20
|
|B. Petrol
|83,83
|83,83
|1,16
|