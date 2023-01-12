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***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

12.01.2023 21:20
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Utku ÖZAY 23.02.2021 2012-Devam Ünlü Alternative Asset Management Yönetici Direktör
Emre DİLBER 23.02.2021 2015-Devam Ünlü Alternative Asset Management Gayrimenkul Değerleme Lisansı ve Konut Değerleme Lisansı
Cevdet Uygar AKSOY 23.02.2021 2020-Devm Ümlü Yatırım Holding A.Ş. Yönetici Direktör 2017-2020 Ünlü Portföy Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Yönetici Direktör 2012-2017 Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi SPL Düzey 3,Türev Araçlar Lisansı ve Gayrimenkul Değerleme Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101603


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Altın Gr. 1.146 1.146 13,40  
Cumhuriyet 7.710 7.826 73,00  
Tam 7.740 7.807 74,00  
Yarım 3.769 3.820 37,00  
Çeyrek 1.890 1.910 19,00  
Gümüş.Ons 23,84 23,88 0,44  
Gümüş Gr. 14,42 14,44 0,30  
B. Petrol 84,22 84,22 1,55  
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