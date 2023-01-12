***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarUtku ÖZAY 23.02.2021 2012-Devam Ünlü Alternative Asset Management Yönetici DirektörEmre DİLBER 23.02.2021 2015-Devam Ünlü Alternative Asset Management Gayrimenkul Değerleme Lisansı ve Konut Değerleme LisansıCevdet Uygar AKSOY 23.02.2021 2020-Devm Ümlü Yatırım Holding A.Ş. Yönetici Direktör 2017-2020 Ünlü Portföy Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Yönetici Direktör 2012-2017 Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi SPL Düzey 3,Türev Araçlar Lisansı ve Gayrimenkul Değerleme Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101603BIST