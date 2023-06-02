***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerYatırımcıların BIST Pay Piyasası ve BIST Tahvil ve Bono Piyasası nın açık olduğu günlerde Türkiye Saati ile (TSİ) 13:30 a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Pay Piyasası ve BIST Tahvil ve Bono Piyasasının açık olduğu günlerde Türkiye Saati ile (TSİ) 13:30 a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Pay Piyasası ve BIST Tahvil ve Bono Piyasası nın açık olduğu günlerde Türkiye Saati ile (TSİ) 13:30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. TEFAS Üyesi Kuruluşlar 1http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155604BIST