***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.06.2023 14:10
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası ve fon portföyündeki kıymetlerin işlem gördüğü yurt dışı (NYSE – New York Stock Exchange, LSE – London Stock Exchange, Xetra – Deutsche Börse, Nasdaq, Paris Stock Exchange) piyasaların birlikte açık olduğu günlerde Türkiye Saati ile (TSİ) 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası ve fon portföyündeki kıymetlerin işlem gördüğü yurt dışı (NYSE – New York Stock Exchange, LSE – London Stock Exchange, Xetra – Deutsche Börse, Nasdaq, Paris Stock Exchange) piyasaların birlikte açık olduğu günlerde TSİ 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. TEFAS Üyesi Kuruluşlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155605
BIST
15:245.100
En Düşük
|Değişim
|: 2,82%
|| 140,10
|Açılış
|: 5.103
|
|Önceki Kapanış
|: 4.960
|
5.074
En Yüksek
5.147
15:2420,8854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0813
|Açılış
|: 21,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1600
|
21,1602
En Düşük
20,7867
15:2422,5788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0630
|Açılış
|: 22,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,6500
|
22,8275
En Düşük
22,3930
15:241.329,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 6,71
|Açılış
|: 1.328,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.322,35
|
1.345,64
En Düşük
1.321,88
BIST En Aktif Hisseler15:22
|TKFEN
|33,46
|193.318.207
|% 9,99
|
|BURCE
|136,70
|148.752.272
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,02
|1.007.315
|% 9,96
|
|ADEL
|136,00
|47.081.558
|% 8,97
|
|YKBNK
|11,47
|2.656.147.011
|% 8,93
|
|MARKA
|11,26
|3.652.485
|% -9,99
|
|ISSEN
|20,38
|85.515.753
|% -9,98
|
|IMASM
|26,82
|432.773.698
|% -9,94
|
|PAMEL
|183,80
|132.090.085
|% -4,77
|
|SEYKM
|7,30
|9.595.339
|% -4,70
|
|THYAO
|149,20
|4.538.117.852
|% 1,50
|
|GARAN
|28,78
|3.820.901.010
|% 6,04
|
|ISCTR
|12,21
|3.261.762.726
|% 7,11
|
|AKBNK
|17,44
|2.749.876.259
|% 6,73
|
|YKBNK
|11,47
|2.656.147.011
|% 8,93
|
|ISCTR
|12,21
|3.261.762.726
|% 7,11
|
|YKBNK
|11,47
|2.656.147.011
|% 8,93
|
|EKGYO
|7,37
|1.437.238.294
|% 1,80
|
|SKBNK
|2,52
|467.105.978
|% 4,56
|
|AKBNK
|17,44
|2.749.876.259
|% 6,73
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,8787
|20,8861
|% 0,39
|
|Euro
|22,5026
|22,5488
|% 0,15
|
|Sterlin
|26,0677
|26,1984
|% 0,37
|
|Frank
|22,9395
|23,0777
|% 0,31
|
|Riyal
|5,5506
|5,5784
|% 0,40
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.976
|1.976
|-1,61
|
|Altın Gr.
|1.328
|1.329
|6,16
|
|Cumhuriyet
|9.019
|9.156
|-66,00
|
|Tam
|8.981
|9.214
|-65,33
|
|Yarım
|4.414
|4.513
|-53,00
|
|Çeyrek
|2.214
|2.263
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,88
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|16,04
|16,05
|0,07
|
|B. Petrol
|75,67
|75,67
|1,37
|