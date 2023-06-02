***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerYatırımcıların BIST Pay Piyasası, BIST Borçlanma Araçları Piyasası ve fon portföyündeki kıymetlerin işlem gördüğü yurt dışı (NYSE – New York Stock Exchange, LSE – London Stock Exchange, Xetra – Deutsche Börse, Nasdaq, Paris Stock Exchange) piyasaların birlikte açık olduğu günlerde Türkiye Saati ile (TSİ) 13.30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Pay Piyasası, BIST Borçlanma Araçları Piyasası ve fon portföyündeki kıymetlerin işlem gördüğü yurt dışı (NYSE – New York Stock Exchange, LSE – London Stock Exchange, Xetra – Deutsche Börse, Nasdaq, Paris Stock Exchange) piyasaların birlikte açık olduğu günlerde TSİ 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası, BIST Borçlanma Araçları Piyasası ve fon portföyündeki kıymetlerin işlem gördüğü yurlen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Tefas Üyesi Kuruluşlar 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155626BIST