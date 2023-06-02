***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.06.2023 14:10
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların BIST Pay Piyasası, BIST Borçlanma Araçları Piyasası ve fon portföyündeki kıymetlerin işlem gördüğü yurt dışı (NYSE – New York Stock Exchange, LSE – London Stock Exchange, Xetra – Deutsche Börse, Nasdaq, Paris Stock Exchange) piyasaların birlikte açık olduğu günlerde Türkiye Saati ile (TSİ) 13.30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Pay Piyasası, BIST Borçlanma Araçları Piyasası ve fon portföyündeki kıymetlerin işlem gördüğü yurt dışı (NYSE – New York Stock Exchange, LSE – London Stock Exchange, Xetra – Deutsche Börse, Nasdaq, Paris Stock Exchange) piyasaların birlikte açık olduğu günlerde TSİ 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası, BIST Borçlanma Araçları Piyasası ve fon portföyündeki kıymetlerin işlem gördüğü yurlen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Tefas Üyesi Kuruluşlar 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155626
BIST
15:245.100
En Düşük
|Değişim
|: 2,82%
|| 140,10
|Açılış
|: 5.103
|
|Önceki Kapanış
|: 4.960
|
5.074
En Yüksek
5.147
15:2420,8854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0813
|Açılış
|: 21,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1600
|
21,1602
En Düşük
20,7867
15:2422,5788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0630
|Açılış
|: 22,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,6500
|
22,8275
En Düşük
22,3930
15:241.328,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 6,43
|Açılış
|: 1.328,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.322,35
|
1.345,64
En Düşük
1.321,88
BIST En Aktif Hisseler15:24
|TKFEN
|33,46
|193.420.896
|% 9,99
|
|BURCE
|136,70
|148.789.591
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,02
|1.007.315
|% 9,96
|
|ADEL
|136,00
|47.174.810
|% 8,97
|
|GLCVY
|24,12
|23.894.199
|% 8,65
|
|MARKA
|11,26
|3.668.722
|% -9,99
|
|ISSEN
|20,38
|85.551.887
|% -9,98
|
|IMASM
|26,82
|433.064.239
|% -9,94
|
|YYAPI
|2,74
|143.597.946
|% -4,86
|
|PAMEL
|183,80
|132.090.085
|% -4,77
|
|THYAO
|149,10
|4.543.707.353
|% 1,43
|
|GARAN
|28,74
|3.825.121.579
|% 5,90
|
|ISCTR
|12,18
|3.265.598.804
|% 6,84
|
|AKBNK
|17,42
|2.753.294.402
|% 6,61
|
|YKBNK
|11,44
|2.660.621.663
|% 8,64
|
|ISCTR
|12,18
|3.265.598.804
|% 6,84
|
|YKBNK
|11,44
|2.660.621.663
|% 8,64
|
|EKGYO
|7,37
|1.437.710.438
|% 1,80
|
|SKBNK
|2,52
|473.155.004
|% 4,56
|
|AKBNK
|17,42
|2.753.294.402
|% 6,61
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,8805
|20,8854
|% 0,39
|
|Euro
|22,5163
|22,5788
|% 0,28
|
|Sterlin
|26,0661
|26,1968
|% 0,37
|
|Frank
|22,9368
|23,0750
|% 0,30
|
|Riyal
|5,5503
|5,5781
|% 0,39
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.980
|1,83
|
|Altın Gr.
|1.329
|1.329
|6,60
|
|Cumhuriyet
|9.019
|9.156
|-66,00
|
|Tam
|8.972
|9.206
|-74,07
|
|Yarım
|4.409
|4.512
|-54,00
|
|Çeyrek
|2.211
|2.263
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,94
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|16,04
|16,05
|0,07
|
|B. Petrol
|75,62
|75,62
|1,32
|
Seans Raporu
15:24
daha fazla
-
15:39AKBNK
Yüzde 6.61 oranında artışla 17.42 lira fiyatla işlem gören hissede 158, 290, 201 adet işlem
-
15:38TUREX
Yüzde 6.96 oranında artışla 25.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 192, 075 adet işlem
-
15:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 182, 16 artarak (% 3.34 ) 5, 628
-
15:37XU100
Endeks 5, 099 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 82 üstünde . İşlem hacmi 57, 334.00 milyon TL de
-
15:37BURVA
Yüzde 6.79 oranında artışla 39.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 716, 657 adet işlem