***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFonun yatırım stratejisi fon faiz döngülerini yakalayarak ve durasyon ve kredi riskini yöneterek, riske göre düzeltilmiş getiriyi maksimize etmeyi hedefine dayanmaktadır. Fon, portföy sınırlamaları itibarıyla Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 6. maddesinde belirtilen fon türlerinden herhangi birine girmeyen Değişken Fon niteliğindedir. Fon portföyünün yatırım stratejisi ile uyumlu olarak şekillendirilmesine dikkat edilecektir. Bu açıdan, çok yüksek volatiliteye maruz kalabilecek, tamamen farklı bir risk profiline sahip ortaklık payı yatırımları ancak istisnai durumlarda tercih edilecektir. Fon portföyünde TC. Hazinesi ve yabancı devletler ile Türk şirketleri ve yabancı şirketler tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarına yer verilebilecektir. Faizlerdeki yükseliş veya düşüş beklentisine bağlı olarak kısa veya uzun vadeli ve değişken veya sabit faizli bonolar tercih edilecektir. Bunlar dışında, dövize dayalı mevduat yapılabilir, yabancı ülke borsalarına kote edilmiş yabancı sermaye piyasası araçları ve kredi riskine dayalı yatırım araçları aşağıdaki tabloda belirtilen limitler dahilinde portföye alınabilir. Portföye sınırlı ölçüde aşağıdaki varlıklar da dahil edilebilir: BİST'te işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine, faize, dövize/kura ve finansal endekslere dayalı "borsada" işlem gören türev araçlar, varantlar ve sertifikalar yatırım amacıyla, aynı dayanak varlıklara dayalı "borsa dışında" işlem gören türev araçlar, varantlar ve sertifikalar ile swap sözleşmeleri riskten korunma amacıyla dahil edilebilir. Fon, risk değer aralığı 4-5 olacak şekilde yönetilir. Risk değeri Kurul?un düzenlemelerine göre hesaplanmaktadır. Fon portföy dağılımı, devamlı olarak, söz konusu risk değer aralığına uygun olarak belirlenir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156168BIST