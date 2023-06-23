***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFonun yatırım stratejisi fon faiz döngülerini yakalayarak ve durasyon ve kredi riskini yöneterek, riske göre düzeltilmiş getiriyi maksimize etmeyi hedefine dayanmaktadır. Fon, portföy sınırlamaları itibarıyla Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 6. maddesinde belirtilen fon türlerinden herhangi birine girmeyen Değişken Fon niteliğindedir. Fon portföyünün yatırım stratejisi ile uyumlu olarak şekillendirilmesine dikkat edilecektir. Bu açıdan, çok yüksek volatiliteye maruz kalabilecek, tamamen farklı bir risk profiline sahip ortaklık payı yatırımları ancak istisnai durumlarda tercih edilecektir. Fon portföyünde TC. Hazinesi ve yabancı devletler ile Türk şirketleri ve yabancı şirketler tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarına yer verilebilecektir. Faizlerdeki yükseliş veya düşüş beklentisine bağlı olarak kısa veya uzun vadeli ve değişken veya sabit faizli bonolar tercih edilecektir. Bunlar dışında, dövize dayalı mevduat yapılabilir, yabancı ülke borsalarına kote edilmiş yabancı sermaye piyasası araçları ve kredi riskine dayalı yatırım araçları aşağıdaki tabloda belirtilen limitler dahilinde portföye alınabilir. Portföye sınırlı ölçüde aşağıdaki varlıklar da dahil edilebilir: BISTte işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine, faize, dövize/kura ve finansal endekslere dayalı borsada işlem gören türev araçlar, varantlar ve sertifikalar yatırım amacıyla, aynı dayanak varlıklara dayalı borsa dışında işlem gören türev araçlar, varantlar ve sertifikalar ile swap sözleşmeleri riskten korunma amacıyla dahil edilebilir. Fon, risk değer aralığı 4-5 olacak şekilde yönetilir. Risk değeri Kurul?un düzenlemelerine göre hesaplanmaktadır. Fon portföy dağılımı, devamlı olarak, söz konusu risk değer aralığına uygun olarak belirlenir.Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarCüneyt Yüngül 07.06.2022 2022- Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.- Genel Müdür 2014 - 2021 NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.- Yatırım Yönetimi Müdürü 19 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar LisansıMehmet Kara 03.10.2022 2022- Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2018 - 2022 Ünlü & Co Yatırım Danışmanlığı 2014 - 2018 İş Yatırım - Yatırım Danışmanlığı 15 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar LisansıHüseyin Sert 11.01.2023 2023- Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2022-2023 Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Araştırma Müdürü, 2018-2022 NN Hayat ve Emeklilik Yatırım Yönetimi, 2016-2018 arası Fokus Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi, 12 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar LisansıEkrem Gürçay 23.06.2023 2023- Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2022-2023 Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Operasyon Müdürü, 2022-2022 Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Operasyon Yöneticisi, 2018-2022 Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Fon Yönetimi Yetkilisi 10 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansıİletişim BilgileriBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaHasan Demirata Operasyon Uzmanı +90 (212) 367 36 67 hasan.demirata@unluco.comCeylan Çolakoğlu Kıdemli Müdür +90 (212) 367 38 32 ceylan.colakoglu@unluco.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161887BIST