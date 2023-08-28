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***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

28.08.2023 19:22
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Semih Kara 04.08.2023 2023- Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 2020 - 2023 Tacirler Portföy Portföy Yöneticisi-Genel Müdür Yardımıcısı 2007 - 2020 Yapı Kredi Portföy Kıdemli Portföy Yöneticisi 22 SPL Düzey 3 Lisansı, SPL Türev Araçlar Lisansı
Mehmet Kara 03.10.2022 2022- Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2018 - 2022 Ünlü & Co Yatırım Danışmanlığı 2014 - 2018 İş Yatırım - Yatırım Danışmanlığı 15 SPL Düzey 3 Lisansı, SPL Türev Araçlar Lisansı
Hüseyin Sert 11.01.2023 2023- Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2022-2023 Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Araştırma Müdürü, 2018-2022 NN Hayat ve Emeklilik Yatırım Yönetimi, 2016-2018 arası Fokus Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi, 12 SPL Düzey 3 Lisansı, SPL Türev Araçlar Lisansı
Ekrem Gürçay 23.06.2023 2023- Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2022-2023 Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Operasyon Müdürü, 2022-2022 Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Operasyon Yöneticisi, 2018-2022 Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Fon Yönetimi Yetkilisi 10 SPL Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansları

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Hasan Demirata Operasyon +90 (212) 367 36 67 hasan.demirata@unluco.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190030


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Tam 10.964 11.093 -8,00  
Yarım 5.499 5.568 -4,00  
Çeyrek 2.741 2.784 -2,00  
Gümüş.Ons 24,21 24,24 0,00  
Gümüş Gr. 20,71 20,74 0,07  
B. Petrol 83,80 83,80 -0,15  
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