***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.08.2023 19:37
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Semih Kara 04.08.2023 2023- Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 2020 - 2023 Tacirler Portföy Portföy Yöneticisi-Genel Müdür Yardımıcısı 2007 - 2020 Yapı Kredi Portföy Kıdemli Portföy Yöneticisi 22 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Mehmet Kara 03.10.2022 2022- Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2018 - 2022 Ünlü & Co Yatırım Danışmanlığı 2014 - 2018 İş Yatırım - Yatırım Danışmanlığı 15 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Hüseyin Sert 11.01.2023 2023- Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2022-2023 Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Araştırma Müdürü, 2018-2022 NN Hayat ve Emeklilik Yatırım Yönetimi, 2016-2018 arası Fokus Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi, 12 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Ekrem Gürçay 23.06.2023 2023- Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2022-2023 Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Operasyon Müdürü, 2022-2022 Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Operasyon Yöneticisi, 2018-2022 Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Fon Yönetimi Yetkilisi 10 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190046
BIST
'
18:057.942
En Düşük
|Değişim
|: 2,92%
|| 225,06
|Açılış
|: 7.837
|
|Önceki Kapanış
|: 7.717
|
7.837
En Yüksek
8.009
18:0526,5363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0028
|Açılış
|: 26,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8500
|
26,5784
En Düşük
26,2691
18:0528,8244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,2118
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
28,9892
En Düşük
28,2950
18:051.631,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,68
|Açılış
|: 1.631,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.633,82
|
1.645,16
En Düşük
1.618,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZENR
|44,66
|917.560.377
|% 10,00
|
|YAPRK
|140,80
|123.573.021
|% 10,00
|
|YYLGD
|23,10
|533.561.467
|% 10,00
|
|ALMAD
|9,02
|166.590.423
|% 10,00
|
|GOKNR
|30,14
|358.640.725
|% 10,00
|
|ADEL
|549,20
|78.669.056
|% -10,00
|
|QNBFL
|306,90
|4.939.540
|% -10,00
|
|KENT
|474,50
|4.946.663
|% -10,00
|
|QNBFB
|113,50
|8.228.968
|% -9,99
|
|EGEPO
|20,92
|616.084.679
|% -9,98
|
|SISE
|53,35
|12.463.542.490
|% 4,00
|
|THYAO
|256,00
|12.255.990.268
|% 7,56
|
|ISCTR
|20,42
|10.955.208.742
|% 9,31
|
|TUPRS
|146,80
|9.701.923.924
|% 9,96
|
|ASTOR
|135,50
|9.072.968.483
|% 8,05
|
|ISCTR
|20,42
|10.955.208.742
|% 9,31
|
|ZOREN
|4,85
|2.210.420.104
|% -0,41
|
|YKBNK
|16,67
|5.519.925.140
|% 0,30
|
|EKGYO
|8,54
|2.728.800.544
|% -1,16
|
|SKBNK
|4,13
|1.164.845.760
|% 2,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,4472
|26,5363
|% 0,01
|
|Euro
|28,5338
|28,8244
|% 0,74
|
|Sterlin
|33,3392
|33,5064
|% 0,21
|
|Frank
|29,9088
|30,0890
|% 0,04
|
|Riyal
|7,0550
|7,0903
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|2,88
|
|Altın Gr.
|1.639
|1.639
|5,11
|
|Cumhuriyet
|11.213
|11.383
|-86,00
|
|Tam
|10.964
|11.093
|-8,00
|
|Yarım
|5.499
|5.568
|-4,00
|
|Çeyrek
|2.741
|2.784
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,24
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|20,71
|20,74
|0,07
|
|B. Petrol
|83,80
|83,80
|-0,15
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, SASA, HEKTS
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, TUPRS, THYAO
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 220, 26 artarak (% 3.24 ) 7, 027
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OFSYM, FADE, CRFSA, KFEIN, ISBTR, BYDNR, DURDO, PKART, GOKNR, ALFAS
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ADEL, KENT, KTLEV, QNBFL