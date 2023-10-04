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***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

04.10.2023 19:00
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)
Emre Dilber 25.01.2021 2015-Devam Ünlü Alternative Asset Management
Semih KARA 29.09.2023 2023- Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 2020 - 2023 Tacirler Portföy Portföy Yöneticisi-Genel Müdür Yardımıcısı 2007 - 2020 Yapı Kredi Portföy Kıdemli Portföy Yöneticisi
Cevdet Uygar AKSOY 23.08.2021 2020-Devm Ümlü Yatırım Holding A.Ş. Yönetici Direktör 2017-2020 Ünlü Portföy Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Yönetici Direktör 2012-2017 Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199698


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Altın Gr. 1.615 1.616 3,60  
Cumhuriyet 11.117 11.280 29,00  
Tam 10.868 10.995 35,00  
Yarım 5.451 5.514 17,00  
Çeyrek 2.717 2.757 9,00  
Gümüş.Ons 20,94 20,97 -0,21  
Gümüş Gr. 18,58 18,60 -0,12  
B. Petrol 86,89 86,89 -4,03  
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