***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.11.2023 11:09
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un temel amacı Türkiye ekonomisinin sunduğu uzun vadeli yüksek büyüme potansiyelinden istifade etmektir. Fon, bu potansiyeli değerlendirecek yatırımlar yaparken varlık dağılımı ve menkul kıymet seçimi yoluyla, ortaklık payı piyasasına göre daha düşük volatilite hedeflemektedir. Fon, portföy sınırlamaları itibarıyla Yatırım Fonlarına İlişkin Tebliğinin 6. Maddesinde belirtilen fon türlerinden herhangi birine girmeyen `Değişken Fon niteliğindedir. 5
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00548 2,00 0,0049 1,79
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215587
BIST
'
14:217.860
En Düşük
|Değişim
|: 0,20%
|| 15,60
|Açılış
|: 7.912
|
|Önceki Kapanış
|: 7.845
|
7.848
En Yüksek
7.943
14:2128,5237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0321
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5700
|
28,5467
En Düşük
28,3886
14:2130,4791
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0189
|Açılış
|: 30,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5000
|
30,7218
En Düşük
30,3815
14:211.800,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -3,29
|Açılış
|: 1.800,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.803,82
|
1.807,06
En Düşük
1.796,67
BIST En Aktif Hisseler14:21
|TABGD
|179,30
|1.508.959.273
|% 10,00
|
|ENSRI
|22,44
|13.680.657
|% 10,00
|
|ESCOM
|48,64
|51.249.102
|% 10,00
|
|PKENT
|238,90
|292.825.492
|% 9,99
|
|SNPAM
|122,20
|13.777.817
|% 9,99
|
|MARKA
|34,92
|4.164.734
|% -10,00
|
|MAALT
|962,50
|235.927.756
|% -9,96
|
|KLNMA
|62,05
|6.458.040
|% -9,94
|
|UFUK
|110,80
|3.500.556
|% -9,92
|
|ARZUM
|41,46
|444.048.292
|% -7,33
|
|THYAO
|229,00
|5.288.277.681
|% 1,33
|
|TUPRS
|149,80
|2.374.997.281
|% 0,54
|
|TCELL
|55,25
|2.147.359.137
|% 4,05
|
|ISCTR
|20,86
|1.774.950.624
|% -3,43
|
|BIMAS
|309,75
|1.687.323.593
|% 4,56
|
|EKGYO
|6,86
|824.375.028
|% 0,00
|
|ZOREN
|5,43
|622.548.377
|% 0,00
|
|ADESE
|2,05
|186.232.880
|% 3,02
|
|ISCTR
|20,86
|1.774.950.624
|% -3,43
|
|YKBNK
|16,98
|1.320.676.351
|% -2,25
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5074
|28,5237
|% 0,11
|
|Euro
|30,4676
|30,4791
|% -0,06
|
|Sterlin
|34,8692
|35,0441
|% -0,16
|
|Frank
|31,5301
|31,7201
|% 0,05
|
|Riyal
|7,5835
|7,6215
|% 0,14
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,39
|22,42
|% 0,66
|
|Platin
|882,22
|884,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.028,50
|1.034,57
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,16
|81,16
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.964,40
|1.964,67
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:21
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-
14:36TCELL
Yüzde 4.24 oranında artışla 55.35 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 598, 378 adet işlem
-
14:35VRGYO
Yüzde 6.55 oranında artışla 21.30 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 331, 085 adet işlem
-
14:34BARMA
Yüzde 9.91 oranında artışla 20.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 219, 238 adet işlem
-
14:33AVTUR
Yüzde 4.16 oranında artışla 11.53 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 461, 010 adet işlem
-
14:32XU100
Endeks 7, 856 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 14 üstünde . İşlem hacmi 49, 370.00 milyon TL de