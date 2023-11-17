***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.11.2023 10:24
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası ve fon portföyündeki kıymetlerin işlem gördüğü yurt dışı (NYSE-New York Stock Exchange, LSE-London Stock Exchange, Xetra-Deutsche Börse, Nasdaq, Paris Stock Exchange) piyasaların birlikte açık olduğu günlerde Türkiye Saati ile (TSİ) 13:30 a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası ve fon portföyündeki kıymetlerin işlem gördüğü yurt dışı (NYSE-New York Stock Exchange, LSE-London Stock Exchange, Xetra-Deutsche Börse, Nasdaq, Paris Stock Exchange) piyasaların birlikte açık olduğu günlerde TSİ 13:30 a kadar iletilen katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yerine getirilir. TEFAS Üyesi Kuruluşlar TEFAS'ta gerçekleşen işlemlerde nemalandırma usulleri dağıtıcı tarafından belirlenir.
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
- Fon toplam değerinin en az %80 i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları, kira sertifikaları, yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları ile yurt içi bankalar nezdindeki döviz cinsinden vadeli mevduat ve katılma hesaplarından değerlendirilir. 7
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00274 1,00 0,00274 1,00 0 Bulunmamaktadır. 0 Bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218579
BIST