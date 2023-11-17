***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerYatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası ve fon portföyündeki kıymetlerin işlem gördüğü yurt dışı (NYSE-New York Stock Exchange, LSE-London Stock Exchange, Xetra-Deutsche Börse, Nasdaq, Paris Stock Exchange) piyasaların birlikte açık olduğu günlerde Türkiye Saati ile (TSİ) 13:30 a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası ve fon portföyündeki kıymetlerin işlem gördüğü yurt dışı (NYSE-New York Stock Exchange, LSE-London Stock Exchange, Xetra-Deutsche Börse, Nasdaq, Paris Stock Exchange) piyasaların birlikte açık olduğu günlerde TSİ 13:30 a kadar iletilen katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yerine getirilir. TEFAS Üyesi Kuruluşlar TEFAS'ta gerçekleşen işlemlerde nemalandırma usulleri dağıtıcı tarafından belirlenir.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk Değeri- Fon toplam değerinin en az %80 i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları, kira sertifikaları, yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları ile yurt içi bankalar nezdindeki döviz cinsinden vadeli mevduat ve katılma hesaplarından değerlendirilir. 7Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,00274 1,00 0,00274 1,00 0 Bulunmamaktadır. 0 Bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218579BIST