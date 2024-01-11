***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.01.2024 10:07
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun ana yatırım stratejisi, yerli ve yabancı hisse senetleri, sabit getirili menkul kıymetler (farklı türdeki borçlanma araçları), ETFler ve emtiaya dayalı enstrümanlardan faydalanarak gerek yönlü gerek ise yönsüz stratejilerle makro dinamiklere dayalı biçimde mutlak bir getiri sağlamak ve nominal değer artışı yaratmaktır. Fon ana stratejiyi desteklemek üzere döviz ve/veya Türk Lirası türev enstrümanlarında korunma ve/veya yatırım amaçlı pozisyonlar alabilir ve arbitraj olanaklarını değerlendirebilir. Ayrıca Fon, ana yatırım stratejisine paralel olarak yurtdışında işlem gören yerli ve yabancı ihraççıların paylarına ve borsa yatırım fonlarına yatırım yapabilir. 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238290
BIST
'
11:207.900
En Düşük
|Değişim
|: 0,33%
|| 26,33
|Açılış
|: 7.905
|
|Önceki Kapanış
|: 7.874
|
7.881
En Yüksek
7.950
11:2030,0121
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0521
|Açılış
|: 29,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9900
|
30,0121
En Düşük
29,7955
11:2033,0845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1964
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,1078
En Düşük
32,7401
11:201.960,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 12,20
|Açılış
|: 1.960,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.948,45
|
1.964,06
En Düşük
1.939,48
BIST En Aktif Hisseler11:20
|DOGUB
|18,46
|121.271.794
|% 9,95
|
|IDEAS
|144,80
|55.246.254
|% 9,95
|
|KBORU
|60,95
|311.617.758
|% 9,92
|
|BEGYO
|4,83
|165.887.555
|% 8,54
|
|BRKSN
|28,86
|41.297.843
|% 8,33
|
|POLTK
|17.507,50
|86.997.845
|% -6,03
|
|AVGYO
|9,62
|19.494.663
|% -5,69
|
|BURVA
|84,00
|8.025.408
|% -4,00
|
|ETYAT
|9,54
|2.793.667
|% -3,83
|
|KSTUR
|1.705,00
|49.445
|% -3,13
|
|THYAO
|246,80
|2.887.785.823
|% -1,24
|
|EREGL
|44,06
|2.507.404.044
|% -2,18
|
|ISCTR
|25,40
|1.953.068.229
|% -1,17
|
|AKBNK
|40,84
|1.538.942.637
|% 0,25
|
|GARAN
|66,30
|1.518.791.468
|% 3,92
|
|ISCTR
|25,40
|1.953.068.229
|% -1,17
|
|YKBNK
|23,26
|1.412.816.775
|% -1,27
|
|EREGL
|44,06
|2.507.404.044
|% -2,18
|
|EKGYO
|8,20
|398.802.344
|% -0,61
|
|AKBNK
|40,84
|1.538.942.637
|% 0,25
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0041
|30,0121
|% 0,17
|
|Euro
|33,0523
|33,0845
|% 0,60
|
|Sterlin
|38,1870
|38,3785
|% 0,42
|
|Frank
|35,1531
|35,3649
|% 0,31
|
|Riyal
|7,9781
|8,0181
|% 0,19
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,99
|23,03
|% 0,66
|
|Platin
|926,33
|927,39
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.010,19
|1.013,34
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,41
|77,41
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.032,05
|2.032,30
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:20
daha fazla
-
11:35KBORU
Yüzde 9.92 oranında artışla 60.95 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 215, 368 adet işlem
-
11:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 29 kaybederek (% 0.00 ) 8, 565
-
11:34XU100
Endeks 7, 897 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 28 üstünde . İşlem hacmi 30, 031.00 milyon TL de
-
11:34ANGEN
Yüzde 4.08 oranında artışla 13.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 788, 740 adet işlem
-
11:33EKOS
Yüzde 4.55 oranında artışla 55.20 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 335, 585 adet işlem