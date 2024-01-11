***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFonun ana yatırım stratejisi, yerli ve yabancı hisse senetleri, sabit getirili menkul kıymetler (farklı türdeki borçlanma araçları), ETFler ve emtiaya dayalı enstrümanlardan faydalanarak gerek yönlü gerek ise yönsüz stratejilerle makro dinamiklere dayalı biçimde mutlak bir getiri sağlamak ve nominal değer artışı yaratmaktır. Fon ana stratejiyi desteklemek üzere döviz ve/veya Türk Lirası türev enstrümanlarında korunma ve/veya yatırım amaçlı pozisyonlar alabilir ve arbitraj olanaklarını değerlendirebilir. Ayrıca Fon, ana yatırım stratejisine paralel olarak yurtdışında işlem gören yerli ve yabancı ihraççıların paylarına ve borsa yatırım fonlarına yatırım yapabilir. 6http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238290BIST