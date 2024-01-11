***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.01.2024 10:08
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
- Fon toplam değerinin en az %80 i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları, kira sertifikaları, yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları ile yurt içi bankalar nezdindeki döviz cinsinden vadeli mevduat ve katılma hesaplarından değerlendirilir. 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238291
BIST
'
11:207.900
En Düşük
|Değişim
|: 0,33%
|| 26,33
|Açılış
|: 7.905
|
|Önceki Kapanış
|: 7.874
|
7.881
En Yüksek
7.950
11:2030,0121
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0521
|Açılış
|: 29,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9900
|
30,0121
En Düşük
29,7955
11:2033,0845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1964
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,1078
En Düşük
32,7401
11:201.960,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 12,20
|Açılış
|: 1.960,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.948,45
|
1.964,06
En Düşük
1.939,48
BIST En Aktif Hisseler11:18
|DOGUB
|18,46
|121.271.794
|% 9,95
|
|IDEAS
|144,80
|55.246.254
|% 9,95
|
|KBORU
|60,95
|311.617.758
|% 9,92
|
|BEGYO
|4,83
|165.887.555
|% 8,54
|
|BRKSN
|28,86
|41.297.843
|% 8,33
|
|POLTK
|17.507,50
|86.997.845
|% -6,03
|
|AVGYO
|9,62
|19.494.663
|% -5,69
|
|BURVA
|84,00
|8.025.408
|% -4,00
|
|ETYAT
|9,54
|2.793.667
|% -3,83
|
|KSTUR
|1.705,00
|49.445
|% -3,13
|
|THYAO
|246,80
|2.887.785.823
|% -1,24
|
|EREGL
|44,06
|2.507.404.044
|% -2,18
|
|ISCTR
|25,40
|1.953.068.229
|% -1,17
|
|AKBNK
|40,84
|1.538.942.637
|% 0,25
|
|GARAN
|66,30
|1.518.791.468
|% 3,92
|
|ISCTR
|25,40
|1.953.068.229
|% -1,17
|
|YKBNK
|23,26
|1.412.816.775
|% -1,27
|
|EREGL
|44,06
|2.507.404.044
|% -2,18
|
|EKGYO
|8,20
|398.802.344
|% -0,61
|
|AKBNK
|40,84
|1.538.942.637
|% 0,25
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0064
|30,0119
|% 0,17
|
|Euro
|33,0521
|33,0830
|% 0,59
|
|Sterlin
|38,1870
|38,3785
|% 0,42
|
|Frank
|35,1531
|35,3649
|% 0,31
|
|Riyal
|7,9781
|8,0181
|% 0,19
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,02
|23,05
|% 0,66
|
|Platin
|928,08
|929,15
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.014,91
|1.018,37
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,31
|77,31
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,12
|2.033,47
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:18
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-
11:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 29 kaybederek (% 0.00 ) 8, 565
-
11:34XU100
Endeks 7, 897 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 28 üstünde . İşlem hacmi 30, 031.00 milyon TL de
-
11:34ANGEN
Yüzde 4.08 oranında artışla 13.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 788, 740 adet işlem
-
11:33EKOS
Yüzde 4.55 oranında artışla 55.20 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 335, 585 adet işlem
-
11:32BAYRK
Yüzde 6.43 oranında artışla 22.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 176, 626 adet işlem