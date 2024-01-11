***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk Değeri- Fon toplam değerinin en az %80 i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları, kira sertifikaları, yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları ile yurt içi bankalar nezdindeki döviz cinsinden vadeli mevduat ve katılma hesaplarından değerlendirilir. 6http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238291BIST