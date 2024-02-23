***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıÜnlü Portföy Yönetimi A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerYatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 1Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.unluportfoy.comFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak şirketlerin ortaklık paylarına ve bu ortaklık paylarını takip eden endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılacaktır. Fonun likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur. Fon yatırım öngörüsü doğrultusunda sermaye piyasası araçlarına, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. 6Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAdem Demiral 17.11.2023 30 Düzey 3 Lisansı, Türev Ürünler LisansıFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarSemih Kara 17.11.2023 2023- Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 2020 - 2023 Tacirler Portföy Portföy Yöneticisi-Genel Müdür Yardımıcısı 2007 - 2020 Yapı Kredi Portföy Kıdemli Portföy Yöneticisi 22 SPL Düzey 3 ve Türev Araçlar LisanslarıMehmet Kara 17.11.2023 2022- Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2018 - 2022 Ünlü & Co Yatırım Danışmanlığı 2014 - 2018 İş Yatırım - Yatırım Danışmanlığı 15 SPL Düzey 3 ve Türev Araçlar LisanslarıHüseyin Sert 17.11.2023 2023- Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2022-2023 Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Araştırma Müdürü, 2018-2022 NN Hayat ve Emeklilik Yatırım Yönetimi, 2016-2018 arası Fokus Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi, 22 SPL Düzey 3 ve Türev Araçlar LisanslarıEkrem Gürçay 17.11.2023 2023- Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2022-2023 Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Operasyon Müdürü, 2022-2022 Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Operasyon Yöneticisi, 2018-2022 Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Fon Yönetimi Yetkilisi 10 SPL Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisanslarıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaAhi Evran Cad. Polaris Plaza No:21 Kat:1 34485 Maslak - Sarıyer / İstanbul +90 (212) 367 36 36 info@unluportfoy.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaHasan Demirata Operasyon +90 (212) 367 36 67 hasan.demirata@unluco.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251664BIST