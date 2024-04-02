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***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

02.04.2024 18:52
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Semih Kara 04.08.2023 2023- Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 2020 - 2023 Tacirler Portföy Portföy Yöneticisi-Genel Müdür Yardımıcısı 2007 - 2020 Yapı Kredi Portföy Kıdemli Portföy Yöneticisi 22 SPL Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansları
Mehmet Kara 03.10.2022 2022- Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2018 - 2022 Ünlü & Co Yatırım Danışmanlığı 2014 - 2018 İş Yatırım - Yatırım Danışmanlığı 15 SPL Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansları
Belce Rahime Pehriz 29.03.2024 04.2024- Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 11.2023-03.24 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-Serbest ve Özel Fonlar Yönetmeni/09.2021- 11.2022 Burgan Yatırım- Yatırım Danışmanı / Müdür Yardımcısı 04.2017- 06.2021/Garanti Yatırım- Yatırım Ürünleri Yönetmeni 7 SPL Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansları
Ekrem Gürçay 23.06.2023 2023- Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2022-2023 Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Operasyon Müdürü, 2022-2022 Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Operasyon Yöneticisi, 2018-2022 Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Fon Yönetimi Yetkilisi 10 SPL Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansları




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266017


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