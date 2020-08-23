***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu
23.08.2020 16:18
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu )
Türkçe
Fon Tasfiye Duyurusu
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Açıklamalar
UOS-Ünlü Portföy İkinci Serbest Fon'un Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 17.07.2020 tarih ve 12233903-305.02-E.7265 sayılı yazısı tasfiye edilmesine onay verilmiştir. Tasfiyeye ilişkin terkin yazısı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11.08.2020 tarih, 10135 sayı 1160. sayfasında ilan edilmişir. Tasfiyeye ilişlkin Bağımsız Denetim raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870781
BIST
18:051.110
En Yüksek
|Değişim
|: -1,50%
|| -16,92
|Açılış
|: 1.133
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.141
En Düşük
1.107
18:057,3402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0427
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3530
|
7,3533
En Düşük
7,1952
18:058,6440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0146
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7168
En Düşük
8,4895
18:05457,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,21
|Açılış
|: 457,02
|
|Önceki Kapanış
|: 456,95
|
460,26
En Düşük
443,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARFA
|12,32
|19.035.879
|% 10,00
|
|TKURU
|88,10
|3.894.733
|% 9,99
|
|DERAS
|9,04
|15.824.169
|% 9,98
|
|DGGYO
|11,73
|52.232.170
|% 9,93
|
|ALKA
|14,72
|57.087.678
|% 9,93
|
|TLMAN
|15,68
|70.135.075
|% -9,99
|
|TGSAS
|7,84
|5.173.467
|% -9,99
|
|MZHLD
|15,61
|355.234
|% -9,98
|
|ZOREN
|2,62
|950.053.331
|% -9,97
|
|TRCAS
|3,34
|190.461.901
|% -9,97
|
|PETKM
|4,19
|6.772.597.137
|% -9,89
|
|TUPRS
|82,90
|4.918.704.209
|% -9,89
|
|GARAN
|7,08
|1.818.139.737
|% -0,84
|
|RTALB
|57,30
|1.291.379.004
|% 9,35
|
|AKBNK
|5,07
|1.086.201.397
|% -0,20
|
|PETKM
|4,19
|6.772.597.137
|% -9,89
|
|EKGYO
|1,95
|829.956.194
|% -3,94
|
|YKBNK
|2,15
|714.737.700
|% -0,46
|
|ZOREN
|2,62
|950.053.331
|% -9,97
|
|GARAN
|7,08
|1.818.139.737
|% -0,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3324
|7,3402
|% 0,59
|
|Euro
|8,6153
|8,6440
|% -0,17
|
|Sterlin
|9,5757
|9,6237
|% -0,42
|
|Frank
|8,0162
|8,0645
|% 0,10
|
|Riyal
|1,9506
|1,9604
|% 0,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.941
|-6,37
|
|Altın Gr.
|457
|457
|0,07
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|12,00
|
|Tam
|3.030
|3.108
|13,47
|
|Yarım
|1.465
|1.504
|6,52
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,26
|
|Gümüş.Ons
|26,73
|26,80
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,11
|
|B. Petrol
|44,30
|44,30
|-0,58
|