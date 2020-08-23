***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu )TürkçeFon Tasfiye DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokBildirim İçeriğiAçıklamalarUOS-Ünlü Portföy İkinci Serbest Fon'un Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 17.07.2020 tarih ve 12233903-305.02-E.7265 sayılı yazısı tasfiye edilmesine onay verilmiştir. Tasfiyeye ilişkin terkin yazısı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11.08.2020 tarih, 10135 sayı 1160. sayfasında ilan edilmişir. Tasfiyeye ilişlkin Bağımsız Denetim raporu ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870781BIST