***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu )TürkçeFon Tasfiye DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokBildirim İçeriğiAçıklamalarÜnlü Portföy Yönetimi A.Ş. Üçüncü Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 15.06.2020 tarih ve 12233903-305.02-E.6031 sayılı yazısı tasfiye edilmesine onay verilmiştir. Tasfiyeye ilişkin terkin yazısı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11.08.2020 tarih, 10135 sayı 1160. sayfasında ilan edilmişir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870783BIST