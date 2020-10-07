***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.10.2020 11:46
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,73
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,82
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,82
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
2667434,83
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 73,95
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 73,95
- Kurucu (%)
% 65
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 35
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 18,71
c) Saklama Ücreti (%)
% 5,22
d) Diğer Giderler (%)
% 2,12
Açıklamalar
Eylül 2020 Dönemi Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderlerin Dağılımı sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878997
BIST
13:051.153
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,78
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
13:057,8539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0561
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8697
En Düşük
7,7815
13:059,2342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0821
|Açılış
|: 9,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2529
En Düşük
9,1278
13:05476,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 6,08
|Açılış
|: 476,90
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler13:03
|VKING
|6,71
|3.882.308
|% 10,00
|
|BALAT
|14,85
|1.460.839
|% 10,00
|
|BASCM
|8,80
|858.986
|% 10,00
|
|DYOBY
|12,00
|24.850.962
|% 9,99
|
|LUKSK
|36,10
|2.992.871
|% 9,99
|
|TKURU
|611,30
|1.706.750
|% -10,00
|
|ISBIR
|2.334,70
|2.220.300
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|446.199
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|786.500
|% -9,95
|
|BMELK
|11,78
|1.505.321
|% -9,94
|
|GARAN
|7,03
|1.003.256.697
|% -1,13
|
|ODAS
|3,39
|980.479.451
|% 3,67
|
|ASELS
|18,59
|476.316.676
|% 0,27
|
|SISE
|6,85
|363.189.703
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,44
|329.465.486
|% -0,86
|
|ODAS
|3,39
|980.479.451
|% 3,67
|
|GARAN
|7,03
|1.003.256.697
|% -1,13
|
|CEMAS
|1,91
|232.027.930
|% 3,80
|
|ZOREN
|2,72
|328.287.054
|% 2,26
|
|YGYO
|1,07
|113.254.811
|% 7,00
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8489
|7,8538
|% 0,72
|
|Euro
|9,2297
|9,2356
|% 0,91
|
|Sterlin
|10,0821
|10,1327
|% 0,75
|
|Frank
|8,5165
|8,5678
|% 0,68
|
|Riyal
|2,0860
|2,0965
|% 0,67
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|9,86
|
|Altın Gr.
|476
|476
|5,68
|
|Cumhuriyet
|3.148
|3.196
|-16,00
|
|Tam
|3.137
|3.215
|-11,04
|
|Yarım
|1.516
|1.555
|-5,34
|
|Çeyrek
|760
|778
|-2,67
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,61
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|5,94
|5,95
|0,17
|
|B. Petrol
|41,97
|41,97
|-0,68
|