***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
11.01.2021 14:43
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,21
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,21
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
95137,65
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 58,22
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 58,22
- Kurucu (%)
% 65
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 35
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 1,88
c) Saklama Ücreti (%)
% 20,96
d) Diğer Giderler (%)
% 18,95
Açıklamalar
Aralık 2020 Dönemi Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderlerin Dağılımı sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900020
BIST
16:091.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 10,46
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
16:097,4655
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,0923
|Açılış
|: 7,4440
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
16:099,0805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0549
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
16:09440,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,37
|Açılış
|: 440,49
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler16:09
|YAPRK
|88,55
|17.954.817
|% 10,00
|
|FROTO
|148,50
|218.771.913
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.678.369
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|91.274.079
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.906.434
|% 10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|39.534.735
|% -9,86
|
|BRYAT
|470,00
|6.780.626
|% -9,62
|
|ODAS
|3,97
|433.996.437
|% 0,00
|
|TKNSA
|14,62
|393.090.129
|% 5,26
|
|TURSG
|7,27
|345.725.047
|% 1,54
|
|SOKM
|14,06
|245.453.560
|% 0,43
|
|ESEN
|21,04
|237.964.503
|% 8,12
|
|SKBNK
|1,64
|966.389.698
|% 1,86
|
|EKGYO
|2,54
|1.411.900.521
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,73
|536.304.827
|% 7,48
|
|DOHOL
|3,41
|480.903.831
|% 0,59
|
|PETKM
|5,31
|703.626.165
|% 0,95
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4591
|7,4655
|% 1,25
|
|Euro
|9,0727
|9,0805
|% 0,61
|
|Sterlin
|10,0042
|10,0544
|% 0,34
|
|Frank
|8,3229
|8,3730
|% 0,33
|
|Riyal
|1,9791
|1,9890
|% 1,01
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|-8,45
|
|Altın Gr.
|441
|441
|3,14
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|-38,00
|
|Tam
|2.914
|2.988
|-35,77
|
|Yarım
|1.409
|1.445
|-17,30
|
|Çeyrek
|706
|723
|-8,65
|
|Gümüş.Ons
|24,81
|24,85
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|5,94
|5,95
|-0,05
|
|B. Petrol
|55,37
|55,37
|-0,62
|
Seans Raporu
16:09
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-
16:21VANGD
Yüzde 4.08 oranında artışla 7.39 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 470, 227 adet işlem
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16:20PRKAB
Yüzde 5.04 oranında artışla 13.34 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 945, 953 adet işlem
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16:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GARAN, YKBNK, AKBNK
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16:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, TKFEN, ARCLK
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16:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 67 artarak (% 0.34 ) 1, 388