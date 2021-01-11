***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
11.01.2021 14:43
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 5,22
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 5,22
Varsa İade Tutarı (TL)
7426,21
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
7426,21
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
82664,6
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
159405,97
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 53,26
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 53,26
- Kurucu (%)
% 65
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 35
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 35,05
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,31
d) Diğer Giderler (%)
% 9,39
Açıklamalar
Aralık 2020 Dönemi Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderlerin Dağılımı sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900022
BIST
16:011.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 9,64
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
16:017,4464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0732
|Açılış
|: 7,4420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
16:019,0616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0360
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
16:01440,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,69
|Açılış
|: 440,81
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler15:59
|FORMT
|5,39
|19.671.540
|% 10,00
|
|FROTO
|148,50
|218.716.820
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.897.163
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|91.270.861
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.940.649
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|38.926.434
|% -9,86
|
|KOZAL
|122,80
|2.700.459.083
|% 3,19
|
|EKGYO
|2,54
|1.343.800.754
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,65
|965.024.238
|% 2,48
|
|TCELL
|17,07
|864.897.022
|% 1,31
|
|KOZAA
|17,33
|824.761.497
|% 5,80
|
|SKBNK
|1,65
|965.024.238
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,54
|1.343.800.754
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,71
|531.488.248
|% 6,69
|
|DOHOL
|3,42
|473.393.485
|% 0,88
|
|PETKM
|5,29
|692.728.242
|% 0,57
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4415
|7,4468
|% 1,00
|
|Euro
|9,0535
|9,0609
|% 0,39
|
|Sterlin
|10,0042
|10,0543
|% 0,34
|
|Frank
|8,3206
|8,3707
|% 0,30
|
|Riyal
|1,9780
|1,9879
|% 0,95
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|-8,45
|
|Altın Gr.
|441
|441
|3,14
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|-38,00
|
|Tam
|2.914
|2.988
|-35,77
|
|Yarım
|1.409
|1.445
|-17,30
|
|Çeyrek
|706
|723
|-8,65
|
|Gümüş.Ons
|24,81
|24,85
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|5,94
|5,95
|-0,05
|
|B. Petrol
|55,37
|55,37
|-0,62
|
Seans Raporu
15:59
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16:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 98 artarak (% 0.06 ) 1, 695
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16:13ISBIR
Yüzde 10.00 oranında artışla 4, 219.30 lira fiyatla işlem gören hissede 707 adet işlem
-
16:11AVHOL
Yüzde 9.98 oranında artışla 6.50 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 090, 907 adet işlem
-
16:09XU100
Endeks 1, 550 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 64 üstünde . İşlem hacmi 25, 162.00 milyon TL de
-
16:09SNGYO
Yüzde 4.86 oranında artışla 4.96 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 541, 559 adet işlem