***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
11.01.2021 14:44
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,627
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,627
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
49863,91
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 7,11
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 7,11
- Kurucu (%)
% 100
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,01
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,84
d) Diğer Giderler (%)
% 89,04
Açıklamalar
Aralık 2020 Dönemi Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderlerin Dağılımı sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900032
BIST
16:081.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 10,12
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
16:087,4570
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,0838
|Açılış
|: 7,4420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
16:089,0746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0490
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
16:08440,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,28
|Açılış
|: 440,25
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler16:05
|FROTO
|148,50
|218.725.581
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|91.274.079
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.906.434
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.671.540
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.940.649
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|BRYAT
|470,00
|6.780.626
|% -9,62
|
|KOZAL
|121,80
|2.719.905.057
|% 2,35
|
|EKGYO
|2,54
|1.371.624.068
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,65
|965.338.573
|% 2,48
|
|TCELL
|17,08
|868.619.956
|% 1,36
|
|KOZAA
|17,26
|831.218.218
|% 5,37
|
|SKBNK
|1,65
|965.338.573
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,54
|1.371.624.068
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,71
|533.199.547
|% 6,69
|
|DOHOL
|3,41
|474.019.594
|% 0,59
|
|PETKM
|5,30
|698.412.829
|% 0,76
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4446
|7,4487
|% 1,02
|
|Euro
|9,0531
|9,0583
|% 0,36
|
|Sterlin
|10,0080
|10,0582
|% 0,37
|
|Frank
|8,3264
|8,3766
|% 0,37
|
|Riyal
|1,9790
|1,9889
|% 1,00
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|-9,92
|
|Altın Gr.
|440
|440
|1,72
|
|Cumhuriyet
|2.924
|2.968
|-45,00
|
|Tam
|2.910
|2.982
|-41,54
|
|Yarım
|1.406
|1.443
|-20,09
|
|Çeyrek
|705
|721
|-10,04
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,78
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|5,93
|5,93
|-0,07
|
|B. Petrol
|55,24
|55,24
|-0,75
|
Seans Raporu
16:05
daha fazla
-
16:20PRKAB
Yüzde 5.04 oranında artışla 13.34 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 945, 953 adet işlem
-
16:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GARAN, YKBNK, AKBNK
-
16:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, TKFEN, ARCLK
-
16:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 67 artarak (% 0.34 ) 1, 388
-
16:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YESIL, EGGUB, FROTO, EMNIS, IZFAS, BTCIM, SILVR, FORMT, AVHOL, VAKFN