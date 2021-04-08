***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.04.2021 14:23
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,41
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,33
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,33
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
125439,92
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 74,8
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 74,8
- Kurucu (%)
% 65
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 35
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 7,9
c) Saklama Ücreti (%)
% 8,53
d) Diğer Giderler (%)
% 8,77
Açıklamalar
2021 1. Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderlerin Dağılımı sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925082
BIST
14:471.425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 7,58
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.419
14:478,1547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0085
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1323
14:479,6987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0081
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7362
En Düşük
9,6545
14:47458,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,18
|Açılış
|: 458,49
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
459,65
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler14:47
|SAMAT
|6,82
|41.822.729
|% 10,00
|
|MTRKS
|37,26
|201.875
|% 9,98
|
|NTGAZ
|15,03
|12.660.926
|% 9,95
|
|ATSYH
|4,86
|547.989
|% 9,95
|
|UMPAS
|1,96
|158.197
|% 9,50
|
|UTPYA
|21,82
|5.648.762
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|31.580.427
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|1.549.864
|% -9,96
|
|DIRIT
|5,72
|471.883
|% -9,92
|
|IDEAS
|76,05
|1.983.345
|% -9,46
|
|BJKAS
|10,08
|650.840.086
|% 8,97
|
|DOHOL
|3,35
|509.515.372
|% 3,08
|
|SISE
|7,50
|479.636.085
|% 1,49
|
|GARAN
|6,85
|434.117.811
|% 0,15
|
|FENER
|37,74
|419.962.774
|% -2,98
|
|DOHOL
|3,35
|509.515.372
|% 3,08
|
|EKGYO
|1,94
|207.339.067
|% -1,52
|
|TSKB
|1,41
|97.213.404
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,20
|143.598.220
|% 0,00
|
|BJKAS
|10,08
|650.840.086
|% 8,97
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1478
|8,1547
|% 0,10
|
|Euro
|9,6885
|9,6987
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,1729
|11,2289
|% 0,10
|
|Frank
|8,7461
|8,7988
|% 0,17
|
|Riyal
|2,1653
|2,1762
|% -0,04
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.750
|11,86
|
|Altın Gr.
|459
|459
|3,44
|
|Cumhuriyet
|3.036
|3.082
|8,00
|
|Tam
|3.023
|3.099
|7,94
|
|Yarım
|1.461
|1.499
|3,83
|
|Çeyrek
|733
|750
|1,92
|
|Gümüş.Ons
|25,37
|25,40
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|0,07
|
|B. Petrol
|62,99
|62,99
|-0,17
|
Seans Raporu
14:47
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