***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.10.2021 14:27
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,72
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,21
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,21
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
78554,93
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 43,22
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 43,22
- Kurucu (%)
% 65
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 35
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 22,82
c) Saklama Ücreti (%)
% 17,73
d) Diğer Giderler (%)
% 16,23
Açıklamalar
2021 3. Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderlerin Dağılımı sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968635
BIST
14:141.400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,67
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.394
14:148,9197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0447
|Açılış
|: 8,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
14:1410,3129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0376
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
14:14505,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 4,67
|Açılış
|: 505,34
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
506,60
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler14:13
|PKENT
|3.520,00
|34.789.697
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|3.978.115
|% 9,99
|
|MERIT
|19,16
|1.307.670
|% 9,99
|
|MAALT
|175,00
|16.005.662
|% 7,36
|
|ETILR
|5,60
|1.757.184
|% 6,67
|
|SEYKM
|14,58
|2.320.334
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|890.816
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|1.824.028
|% -9,97
|
|KTSKR
|33,08
|167.874.489
|% -8,01
|
|ISBIR
|56,85
|992.917
|% -6,80
|
|THYAO
|14,18
|623.198.970
|% 0,42
|
|PETKM
|6,20
|617.207.830
|% -0,48
|
|SASA
|27,24
|542.285.764
|% 1,95
|
|GARAN
|9,39
|515.489.527
|% 0,00
|
|ASELS
|15,54
|476.219.340
|% 0,19
|
|EKGYO
|1,79
|278.636.876
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,39
|239.738.924
|% 0,00
|
|PETKM
|6,20
|617.207.830
|% -0,48
|
|ODAS
|1,45
|99.138.982
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,59
|169.181.376
|% 0,39
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9136
|8,9170
|% 0,47
|
|Euro
|10,3029
|10,3085
|% 0,32
|
|Sterlin
|12,1161
|12,1769
|% 0,64
|
|Frank
|9,5633
|9,6209
|% 0,55
|
|Riyal
|2,3712
|2,3831
|% 0,55
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|6,06
|
|Altın Gr.
|505
|505
|4,49
|
|Cumhuriyet
|3.339
|3.389
|44,00
|
|Tam
|3.324
|3.407
|5,45
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|2,63
|
|Çeyrek
|806
|824
|1,32
|
|Gümüş.Ons
|22,56
|22,58
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,02
|
|B. Petrol
|82,47
|82,47
|0,52
|