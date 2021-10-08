***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.10.2021 14:28
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,23
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,99
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,99
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
450855,18
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 75,95
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 75,95
- Kurucu (%)
% 65
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 35
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 8,84
c) Saklama Ücreti (%)
% 8,2
d) Diğer Giderler (%)
% 7,01
Açıklamalar
2021 3. Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderlerin Dağılımı sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968640
BIST
15:001.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,91
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.394
15:008,9130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0380
|Açılış
|: 8,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
15:0010,3136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0383
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
15:00504,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,63
|Açılış
|: 504,76
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
506,60
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler15:00
|AYCES
|55,00
|3.075.276
|% 10,00
|
|MAALT
|179,30
|24.088.245
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|35.025.537
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|4.755.927
|% 9,99
|
|MERIT
|19,16
|1.323.554
|% 9,99
|
|SEYKM
|14,58
|2.449.484
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|890.816
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|1.958.126
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|218.694.208
|% -9,87
|
|KTSKR
|32,88
|184.141.172
|% -8,57
|
|THYAO
|14,18
|657.930.914
|% 0,42
|
|PETKM
|6,18
|646.930.301
|% -0,80
|
|SASA
|27,34
|569.885.366
|% 2,32
|
|ASELS
|15,52
|542.668.224
|% 0,06
|
|GARAN
|9,38
|531.828.887
|% -0,11
|
|EKGYO
|1,78
|313.798.460
|% 0,00
|
|PETKM
|6,18
|646.930.301
|% -0,80
|
|YKBNK
|2,39
|240.594.269
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,56
|210.360.964
|% -0,78
|
|ODAS
|1,46
|100.366.562
|% 0,69
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9108
|8,9130
|% 0,43
|
|Euro
|10,3064
|10,3136
|% 0,37
|
|Sterlin
|12,0917
|12,1524
|% 0,43
|
|Frank
|9,5459
|9,6034
|% 0,37
|
|Riyal
|2,3667
|2,3786
|% 0,36
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|7,31
|
|Altın Gr.
|505
|505
|4,69
|
|Cumhuriyet
|3.342
|3.393
|48,00
|
|Tam
|3.327
|3.411
|8,92
|
|Yarım
|1.608
|1.650
|4,31
|
|Çeyrek
|807
|825
|2,16
|
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,61
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,47
|0,02
|
|B. Petrol
|82,34
|82,34
|0,39
|
Seans Raporu
15:00
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15:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, DOHOL, KOZAA
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15:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 76 artarak (% 0.14 ) 1, 228
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15:12
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AYCES, MERIT, IDGYO, MAALT, DOBUR, PKENT
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