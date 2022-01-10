***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.01.2022 13:57
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,68
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,68
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
25084,36
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
903007,69
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 76,49
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 76,49
- Kurucu (%)
% 65
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 35
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 16,9
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,55
d) Diğer Giderler (%)
% 4,05
Açıklamalar
2021 4. Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderlerin Dağılımı sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991609
BIST
13:432.065
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 31,99
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.067
En Düşük
2.047
13:4313,7782
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0282
|Açılış
|: 13,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,8775
En Düşük
13,6904
13:4315,6222
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,1031
|Açılış
|: 15,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
13:43797,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,09
|Açılış
|: 797,39
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
801,41
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler13:43
|GEDZA
|20,04
|28.918.369
|% 9,99
|
|YUNSA
|14,77
|29.952.441
|% 9,98
|
|UZERB
|56,30
|913.862
|% 9,96
|
|ERBOS
|136,00
|109.665.461
|% 9,94
|
|DOBUR
|102,00
|6.514.037
|% 9,91
|
|ELITE
|18,18
|175.977.056
|% -8,37
|
|LIDFA
|4,41
|50.106.778
|% -7,35
|
|YONGA
|25,28
|135.464
|% -6,72
|
|SUMAS
|85,30
|122.845
|% -4,16
|
|RALYH
|11,65
|18.438.614
|% -4,04
|
|THYAO
|26,82
|2.611.755.589
|% 7,54
|
|GARAN
|11,85
|1.557.498.924
|% 0,85
|
|KRDMD
|11,81
|1.389.609.406
|% 1,81
|
|SISE
|15,15
|1.118.369.592
|% 1,95
|
|EREGL
|30,90
|1.096.746.035
|% 0,91
|
|YKBNK
|3,77
|940.629.797
|% 1,62
|
|EKGYO
|2,41
|460.873.929
|% 2,99
|
|GARAN
|11,85
|1.557.498.924
|% 0,85
|
|KRDMD
|11,81
|1.389.609.406
|% 1,81
|
|THYAO
|26,82
|2.611.755.589
|% 7,54
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7689
|13,7782
|% -0,20
|
|Euro
|15,6016
|15,6222
|% -0,66
|
|Sterlin
|18,6611
|18,7547
|% -0,28
|
|Frank
|14,8910
|14,9807
|% -0,56
|
|Riyal
|3,6609
|3,6793
|% -0,16
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.800
|3,72
|
|Altın Gr.
|797
|797
|0,09
|
|Cumhuriyet
|5.297
|5.377
|-24,00
|
|Tam
|5.270
|5.404
|-28,72
|
|Yarım
|2.547
|2.614
|-13,90
|
|Çeyrek
|1.278
|1.307
|-6,95
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,48
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|9,94
|9,96
|0,05
|
|B. Petrol
|81,60
|81,60
|-0,15
|