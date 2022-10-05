***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
05.10.2022 18:04
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,75
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,28
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,28
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
108911,94
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 42,52
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 42,52
- Kurucu (%)
% 35
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 65
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 19,37
c) Saklama Ücreti (%)
% 19,92
d) Diğer Giderler (%)
% 18,18
Açıklamalar
2022 3. Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderlerin Dağılımı sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067609
BIST
12:353.571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 17,28
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.581
En Düşük
3.549
12:3518,5910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0070
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
12:3518,2211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0334
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,1462
12:351.023,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,38
|Açılış
|: 1.023,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.020,70
BIST En Aktif Hisseler12:33
|KRONT
|53,65
|46.293.079
|% 9,98
|
|ORGE
|16,87
|45.773.257
|% 9,97
|
|HEKTS
|69,20
|1.354.706.790
|% 9,93
|
|ACSEL
|58,75
|27.641.156
|% 9,92
|
|CEMTS
|38,14
|188.276.147
|% 9,79
|
|INFO
|8,69
|121.629.995
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.708.688
|% -9,91
|
|ULUFA
|4,00
|10.085.496
|% -3,61
|
|RODRG
|35,88
|2.809.847
|% -3,55
|
|EKIZ
|12,98
|356.041
|% -3,21
|
|THYAO
|84,35
|2.722.352.754
|% -0,41
|
|SASA
|87,80
|2.308.176.323
|% 3,05
|
|ASELS
|32,10
|1.559.813.677
|% 2,10
|
|HEKTS
|69,20
|1.354.706.790
|% 9,93
|
|EREGL
|30,48
|975.938.985
|% 0,53
|
|EKGYO
|4,28
|500.888.603
|% -0,47
|
|ODAS
|7,49
|671.360.485
|% 3,03
|
|YKBNK
|8,10
|637.162.551
|% -0,49
|
|KRDMD
|12,81
|761.632.436
|% 0,95
|
|AKBNK
|12,76
|744.680.609
|% -1,09
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5756
|18,5987
|% 0,08
|
|Euro
|18,2108
|18,2179
|% 0,17
|
|Sterlin
|20,7769
|20,8811
|% 0,54
|
|Frank
|18,6965
|18,8091
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9299
|4,9547
|% 0,05
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-0,51
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|1,52
|
|Cumhuriyet
|6.833
|6.937
|-2,00
|
|Tam
|6.864
|6.921
|-10,00
|
|Yarım
|3.344
|3.384
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.675
|1.691
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,76
|20,78
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,42
|12,44
|0,09
|
|B. Petrol
|94,98
|94,98
|0,56
|