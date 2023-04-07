***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.04.2023 16:00
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,92
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,85
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,85
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
449883,97
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 83,08
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 83,08
- Kurucu (%)
% 35
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 65
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 5,5
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,3
d) Diğer Giderler (%)
% 7,12
Açıklamalar
2023 1. Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderlerin Dağılımı sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133667
BIST
16:304.945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 32,26
|Açılış
|: 4.921
|
|Önceki Kapanış
|: 4.913
|
4.953
En Düşük
4.899
16:3019,2625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0112
|Açılış
|: 84,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 84,9900
|
19,2809
En Düşük
19,2141
16:3020,9950
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0387
|Açılış
|: 14,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5500
|
21,2786
En Düşük
20,9515
16:3015,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,01
|Açılış
|: 15,47
|
|Önceki Kapanış
|: 15,46
|
15,50
En Düşük
15,44
BIST En Aktif Hisseler16:28
|MRSHL
|529,10
|14.823.677
|% 10,00
|
|GESAN
|74,35
|1.787.749.934
|% 9,99
|
|KRGYO
|18,60
|19.804.147
|% 9,99
|
|ELITE
|15,00
|37.471.990
|% 9,97
|
|DYOBY
|23,62
|105.215.760
|% 9,96
|
|ONCSM
|116,30
|137.565.484
|% -9,98
|
|TMPOL
|33,56
|112.500.665
|% -7,04
|
|POLTK
|2.095,00
|25.250.436
|% -4,96
|
|DITAS
|27,66
|15.747.826
|% -4,62
|
|ARASE
|138,30
|16.590.051
|% -3,62
|
|THYAO
|127,70
|2.145.864.960
|% 0,39
|
|KOZAL
|21,66
|1.916.232.253
|% 1,21
|
|ASTOR
|58,10
|1.833.340.457
|% -1,11
|
|GESAN
|74,35
|1.787.749.934
|% 9,99
|
|EREGL
|35,00
|1.513.151.683
|% 0,46
|
|EKGYO
|6,58
|1.218.553.387
|% 2,65
|
|AKFYE
|15,18
|1.365.715.903
|% 1,20
|
|KOZAL
|21,66
|1.916.232.253
|% 1,21
|
|YYAPI
|3,02
|233.069.590
|% 4,86
|
|SKBNK
|2,50
|192.180.422
|% -0,40
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2415
|19,2649
|% 0,07
|
|Euro
|20,9713
|20,9929
|% -0,19
|
|Sterlin
|23,8131
|23,9325
|% -0,22
|
|Frank
|21,1468
|21,2742
|% -0,20
|
|Riyal
|5,1167
|5,1424
|% 0,04
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.008
|0,30
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.243
|0,53
|
|Cumhuriyet
|8.486
|8.615
|43,00
|
|Tam
|8.525
|8.585
|22,00
|
|Yarım
|4.163
|4.201
|11,00
|
|Çeyrek
|2.082
|2.100
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|25,01
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,43
|15,48
|0,01
|
|B. Petrol
|84,94
|84,94
|-0,05
|
Seans Raporu
16:28
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