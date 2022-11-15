***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanÜnlü Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon'un (Hisse Senedi Yoğun Fon)Yeni UnvanÜnlü Portföy Onuncu Serbest FonUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi14/11/2022AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 31.10.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-27950 sayılı yazısı ile "Ünlü Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon'un (Hisse Senedi Yoğun Fon)'un unvanı "Ünlü Portföy Onuncu Serbest Fon" olarak değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079955BIST