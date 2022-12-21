***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanÜnlü Portföy Para Piyasası FonuYeni UnvanÜnlü Portföy Para Piyasası (TL) FonuUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi20/12/2022AçıklamalarÜnlü Portföy Para Piyasası Fonu'nun unvanı TL ibaresi eklenerek Ünlü Portföy Para Piyasası (TL) Fonu olarak değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089076BIST